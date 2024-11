A- A+

Novidade Masp: novo prédio será aberto ao público em março de 2025 Batizado de Pietro Maria Bardi, em homenagem ao primeiro diretor artístico da instituição, edifício tem 14 andares e dobrará capacidade de exibição do museu

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) anunciou hoje que concluiu as obras do seu segundo endereço, nomeado Pietro Maria Bardi em homenagem ao primeiro diretor artístico do museu.

A construção é vizinha do prédio original, ambos localizados na Avenida Paulista.

O novo endereço, que terá atividades a partir de março de 2025, tem 14 andares e 7,8 mil metros quadrados.

O Masp ainda terá mais um espaço adicional para realizar atividades voltadas à cultura: o vão livre foi concedido ao museu pela prefeitura pelos próximos 20 anos.

O espaço, diz o museu, seguirá aberto à população, mas terá o incremento de mobiliários urbanos, instalação de wi-fi gratuito, iluminação, segurança, além de outros serviços de manutenção.

Após a inauguração, o Masp ampliará 66% seus espaços expositivos.

São cinco novas galerias para exposições, duas áreas multiuso, salas de aula, laboratório de conservação e outros espaços dedicados ao funcionamento do local.

O museu foi totalmente construído com dinheiro de doações de pessoas físicas, sem o uso de leis de incentivo fiscal. A construção teve investimento de R$ 250 milhões.

O projeto do novo Masp é assinado pelo escritório METRO Arquitetos Associados.

Como destaque, a fachada é feita com uma cobertura metalizada.

De acordo com os desenvolvedores são "chapas metálicas perfuradas e plissadas, uma solução que controla a incidência de luz natural e reduz o aquecimento interno. Essa fachada funciona como uma 'pele' protetora, que diminui a carga térmica e aumenta a eficiência energética do edifício, aliviando o sistema de climatização".

No segundo semestre de 2025, os visitantes poderão fazer a passagem entre os dois endereços do museu por meio de um túnel subterrâneo de 40 metros.

Ecologia

Com a curadoria normalmente organizada em anos temáticos, o Masp dedicará 2025 ao que chama de Histórias da Ecologia.

Para compor toda a programação haverá exposições, cursos, palestras, entre outras atividades que versem sobre a relação entre o ser humano e o meio ambiente.

Em março, para celebrar a inauguração, serão apresentadas exposições focadas no acervo e na história do museu, fundado em 1947.

