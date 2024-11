A- A+

MÚSICA Saiba quem é a recifense Evelyn Silva, a mais nova integrante da banda Mastruz com Leite Evelyn foi vencedora em concurso aberto em todo o País para integrar a banda, uma das mas tradicionais do forrobodó

Aos 17 anos de idade, com afinação e presença de palco, a pernambucana Evelyn Silva é a mais nova integrante da Mastruz com Leite - banda cearense que integra o rol de peso do forró, Nordeste e Brasil afora.



De Recife, mas moradora de Condado, Zona da Mata do Estado, Evelyn ficou entre as seis finalistas do concurso - aberto em todo o País - sagrando-se vencedora.









Após participar do certame, com apresentação em que foi avaliada, além da voz, pelo carisma e por sua desenvoltura no palco, a recifense conseguiu o feito, sendo motivo de orgulho para sua mãe, Ivonete e para sua "tia Lu", do L.A. Espaço Artístico Cultural.

"Não tenho palavras para expressar nossa alegria e orgulho de vê-la chegando nesse momento tão importante e emocionante. A L.A. é muito bem representada por essa artista talentosa, dedicada e linda", afirmou Luciana Alves, professora de Evelyn

Na música

desde cedo

Desde os 3 anos de vida, Evelyn já cantava e aos 7 anos de idade, ingressou na Orquestra Filarmônica, tornando-se em 2020 aluna da L.A. Espaço Artístico e Cultural.



De lá recebeu apoio da professora Luciana Alves, que a acompanhou em uma seletiva em São Paulo.

A mais nova voz da Mastruz com Leite também participava de bailes no município de Condado, inclusive integrando a banda Fontes da Paixão, a partir de suas apresentações na cidade.



Também fez parte da banda "Pegada A3", ocasião em que lançou um trabalho solo e outro com o grupo.

