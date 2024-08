A- A+

CELEBRIDADES "Me aplique uma dose grande": investigação revela a dor dos últimos dias do ator Matthew Perry Documentos judiciais mostram que a estrela de "Friends" que lutou contra o vício por muito tempo, estava tomando cada vez mais cetamina, um anestésico poderoso, nos dias que antecederam sua morte

No dia em que Matthew Perry morreu, seu assistente pessoal residente lhe aplicou a primeira injeção de cetamina da manhã por volta das 8h30. Cerca de quatro horas depois, enquanto Perry assistia a um filme em sua casa em Los Angeles, o assistente lhe deu outra injeção.

Apenas 40 minutos depois, Perry quis outra dose, como recordou o assistente Kenneth Iwamasa em um acordo judicial que ele assinou. “Me aplique uma dose grande,” Perry disse a Iwamasa, segundo o acordo, e pediu para que ele preparasse a banheira de hidromassagem.

Então, Iwamasa encheu uma seringa com cetamina, aplicou a terceira injeção em seu chefe e saiu para resolver algumas coisas, conforme descrito nos documentos judiciais. Quando retornou, encontrou Perry de bruços na água, morto.





Iwamasa foi um dos cinco indivíduos que as autoridades da Califórnia acusaram esta semana de conspiração para distribuir cetamina, um potente anestésico, para Perry. Entre os acusados estavam dois médicos, uma mulher acusada de ser traficante e um conhecido que se declarou culpado por atuar como intermediário.

Perry, uma figura querida que ganhou fama interpretando Chandler Bing na sitcom "Friends", lutou por muito tempo contra o vício. Os documentos judiciais apresentados no caso lançam luz sobre as semanas desesperadas que antecederam a morte de Perry, em 28 de outubro, aos 54 anos.

Nos seus últimos dias, disseram os oficiais de justiça, Perry parecia se tornar cada vez mais dependente da cetamina e ansioso por encontrar fontes ilegais da droga, depois que médicos de uma clínica local se recusaram a aumentar sua dosagem.

Havia sinais de alerta de que era perigoso. Os documentos judiciais se referem a vários casos em que Perry sofreu efeitos adversos da droga, incluindo uma ocasião em que seu assistente o encontrou inconsciente em casa e o viu perder a capacidade de falar ou se mover após uma grande dose.

Na acusação, que seguiu uma investigação de sete meses e os procedimentos de um grande júri, os promotores acusaram vários dos réus de facilitar o uso de cetamina por Perry, apesar de estarem cientes de seu histórico de abuso de drogas e vício, e de suas tentativas de permanecer sóbrio.

Este relato dos últimos dias de Perry foi extraído da acusação e dos acordos de confissão firmados por Iwamasa e dois dos outros réus. As tentativas de contato com os réus não tiveram sucesso; na quinta-feira, o Dr. Salvador Plasencia e Jasveen Sangha, cujos julgamentos estão marcados para outubro, se declararam inocentes.

“Esses réus se aproveitaram dos problemas de vício do Sr. Perry para se enriquecerem”, disse Martin Estrada, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, no centro de Los Angeles.

“Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado,” continuou ele. “Eles sabiam que o que estavam fazendo colocava o Sr. Perry em grande perigo. Mas fizeram assim mesmo. No final, esses réus estavam mais interessados em lucrar com o Sr. Perry do que em cuidar de seu bem-estar.”

"Eu simplesmente fiquei sem"

Como assistente pessoal de Perry, Iwamasa era responsável por coordenar suas consultas médicas e garantir que ele tomasse a medicação correta.

A cetamina, um anestésico forte com propriedades psicodélicas, às vezes é usada como terapia alternativa para depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental. Também é usada de forma recreativa.

Perry havia anteriormente procurado a terapia com cetamina, disseram as autoridades. Mas, quando os médicos de uma clínica local se recusaram a aumentar sua dosagem, ele buscou a droga em outros lugares. Em setembro, Perry pediu a Iwamasa que lhe conseguisse cetamina ilegalmente, segundo o acordo de confissão.

Iwamasa foi apresentado ao Dr. Salvador Plasencia, um médico que mais tarde foi acusado no caso, enquanto procurava as drogas.

Em um momento, o Dr. Plasencia comentou com um amigo, Dr. Mark Chavez, sobre o dinheiro que poderia ganhar. “Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar,” o Dr. Plasencia enviou uma mensagem de texto ao Dr. Chavez, que os promotores disseram ter fornecido posteriormente um total de 22 frascos de cetamina e pastilhas de cetamina obtidas através de uma receita fraudulenta para a droga. “Vamos descobrir.” O Dr. Chavez concordou em se declarar culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina.

O Dr. Plasencia, conhecido como “Dr. P.,” logo instruiu Iwamasa sobre como e onde injetar a cetamina no corpo de Perry. "Encontrei o ponto certo, mas tentar em lugares diferentes levou ao esgotamento,” Iwamasa enviou uma mensagem de texto ao Dr. Plasencia em 4 de outubro, segundo os documentos judiciais.

Nos dias seguintes, os pedidos de Iwamasa por cetamina se tornaram mais urgentes. “Eu simplesmente fiquei sem,” Iwamasa enviou uma mensagem de texto ao médico, que respondeu que tinha dois frascos para vender, caso o assistente pudesse encontrá-lo no centro de Santa Monica.

Naquela semana, o Dr. Plasencia encontrou Perry e seu assistente em um estacionamento próximo a um aquário em Long Beach, Califórnia. Ele injetou o ator no banco traseiro do carro e entregou vários frascos adicionais. Perry pagaria, no total, pelo menos $55.000 ao Dr. Plasencia pela cetamina ao longo de aproximadamente um mês, segundo os documentos judiciais.

Procurando uma nova fonte

O ator e seu assistente começaram a procurar fontes adicionais para manter seu estoque da droga. Perry começou a se comunicar com um homem chamado Erik Fleming, com quem compartilhava um amigo em comum. Fleming, que posteriormente concordou em cooperar com as autoridades, enviou uma mensagem de texto a Perry em 10 de outubro, dizendo que poderia vender cetamina por um “bom preço”, desde que recebesse uma gorjeta por intermediar o negócio.

Fleming foi colocado em contato com Iwamasa para acertar os detalhes, enviando-lhe uma imagem de um frasco de cetamina com a fotografia de um cavalo na embalagem. (A droga é comumente usada como tranquilizante veterinário.)

No dia seguinte, Fleming mostrou a Iwamasa capturas de tela de suas comunicações com sua fonte, uma mulher chamada Jasveen Sangha, que Fleming descreveu como alguém que trabalhava com “clientes de alto nível” e celebridades. “Se não fosse uma droga de qualidade, ela perderia o negócio,” Fleming escreveu sobre o fornecimento de Sangha.

Iwamasa enviou uma mensagem de texto a Fleming dizendo que seu chefe estava “interessado apenas nas não marcadas, não na versão com cavalo,” segundo os documentos judiciais. “Eu fiz algumas ligações sobre o material mexicano e ele é bom para pessoas também,” Fleming respondeu mais tarde.

No mesmo dia em que Perry recebeu um tratamento legal de infusão de cetamina de outro médico em um consultório médico, o Dr. Plasencia visitou a casa de Perry e administrou uma “grande dose” de cetamina, segundo o relato de Iwamasa às autoridades. Perry congelou, ficou incapaz de falar ou se mover, e experimentou um aumento na pressão arterial; Iwamasa e o médico tiveram dificuldade em movê-lo para um sofá. O Dr. Plasencia “disse algo como, ‘não vamos fazer isso de novo,’” disseram os documentos judiciais. Mas ele continuou a oferecer mais cetamina, afirmam os documentos.

No dia seguinte, Fleming entregou um frasco de amostra de cetamina na casa de Perry por $180. Satisfeito com a droga, Iwamasa pediu mais. Fleming entregou 25 frascos por $6.000, incluindo $500 para seu próprio trabalho, em 14 de outubro. Dez dias depois, Fleming entregou mais 25 frascos, juntamente com pirulitos de cetamina que Sangha incluiu como um bônus.

Iwamasa e Fleming concordaram em assinar acordos de confissão, dando às autoridades uma janela para os últimos dias de Perry. O Dr. Chavez eventualmente começou a cooperar com as autoridades também. Iwamasa pode enfrentar até 15 anos de prisão, Fleming até 25 anos, e o Dr. Chavez até uma década.

Meia dúzia de injeções por dia

Nos últimos dias que antecederam a morte do ator, Iwamasa injetou Perry de seis a oito vezes por dia. Pelo menos duas vezes, ele encontrou Perry inconsciente em casa, segundo o assistente contou às autoridades.

Em 28 de outubro, após dar a Perry três injeções e depois encontrá-lo morto, Iwamasa limpou os frascos e seringas deixados na casa, segundo o relato de Fleming sobre uma conversa que eles tiveram depois. Iwamasa mais tarde disse às autoridades que todas as injeções administradas naquele dia vieram do estoque entregue por Fleming.

Naquele dia, Sangha apagou suas mensagens de texto com Fleming do aplicativo Signal e o instruiu a “apagar todas as nossas mensagens,” segundo as autoridades. Em uma mensagem de texto, Fleming assegurou a Sangha, que os promotores disseram ser conhecida como “a Rainha da Cetamina,” que estava “90% seguro de que todos estão protegidos,” dizendo que ele havia lidado apenas com o assistente de Perry, não com Perry.

“Cetamina fica no sistema ou é imediatamente eliminada,” Fleming perguntou a ela.

Em dezembro, o escritório do médico legista do Condado de Los Angeles afirmou que Perry havia morrido devido aos “efeitos agudos” da cetamina. O relatório de autópsia observou que o nível de cetamina encontrado no sangue de Perry era equivalente à quantidade usada para anestesia geral.

