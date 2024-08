A- A+

CELEBRIDADES Veja o que se sabe sobre os médicos presos pela morte do ator Matthew Perry Cinco pessoas foram acusadas de conspiração para distribuir o potente anestésico que levou à morte da estrela de "Friends". Três delas já se declararam culpadas.

O assistente pessoal de Matthew Perry, dois médicos e mais duas pessoas foram indiciados e acusados de fornecer a cetamina que causou a morte do ator, famoso por sua participação na série de televisão “Friends”, informaram as autoridades na quinta-feira.

Em documentos apresentados no tribunal federal da Califórnia, os promotores alegaram que o assistente de Perry e um conhecido haviam colaborado com dois médicos e um traficante de drogas para adquirir dezenas de milhares de dólares em cetamina para Perry, que há muito tempo lutava contra o abuso de substâncias e o vício.

O ator, que ganhou fama como Chandler Bing em “Friends”, foi encontrado de bruços em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles, no dia 28 de outubro. O escritório do médico legista do Condado de Los Angeles afirmou em um relatório de autópsia que Perry, de 54 anos, morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina".





Um indiciamento apresentado no tribunal federal na quarta-feira detalhou as acusações do grande júri contra Jasveen Sangha, conhecida como "a Rainha da Cetamina", e o Dr. Salvador Plasencia, conhecido como "Dr. P."

Segundo o indiciamento, Sangha mantinha uma "casa de armazenamento" em North Hollywood, e o Dr. Plasencia, um médico de um centro de atendimento urgente, estava entre os que trabalharam para conseguir a cetamina para Perry, apesar de saberem de seu histórico de abuso de drogas.

Os documentos judiciais afirmam que o assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa, injetou nele pelo menos 27 doses de cetamina nos cinco dias anteriores à sua morte, incluindo pelo menos três no dia em que ele morreu. O indiciamento afirmou que os réus usaram linguagem codificada para discutir as transações de drogas, referindo-se a frascos de cetamina como "Dr Pepper", "latas" e "bots". Além disso, disse que quando o Dr. Plasencia trocou mensagens com outro médico sobre quanto cobrar de Perry pela cetamina, ele escreveu: "Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar" e "Vamos descobrir".

A cetamina, um poderoso anestésico com propriedades psicodélicas, tem sido cada vez mais usada como terapia alternativa para depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental, mas também é usada e abusada recreativamente.

Três pessoas já se declararam culpadas no caso, informaram as autoridades. Iwamasa se declarou culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina resultando em morte. O Dr. Mark Chavez, que admitiu vender cetamina para o Dr. Plasencia, se declarou culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina. Chavez obteve cetamina fazendo representações falsas para um distribuidor de cetamina por atacado e submetendo uma receita fraudulenta em nome de um ex-paciente, disseram as autoridades.

Erik Fleming, um conhecido de Perry, se declarou culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina e uma acusação de distribuição de cetamina resultando em morte, informaram as autoridades. Eles disseram que ele admitiu ter obtido a cetamina de Sangha e distribuído 50 frascos de cetamina para Iwamasa.

"Estamos enviando uma mensagem clara", disse Martin Estrada, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira em Los Angeles. "Se você está no negócio de vender drogas perigosas, nós o responsabilizaremos pelas mortes que você causar."

As acusações contra Sangha e Plasencia incluem conspiração para distribuir cetamina; distribuição de cetamina resultando em morte; posse com a intenção de distribuir metanfetamina; e alteração e falsificação de registros relacionados a uma investigação federal.

Se forem condenados, Sangha, de 41 anos, enfrenta entre 10 anos e prisão perpétua, enquanto Plasencia, de 42 anos, enfrenta até 10 anos de prisão por cada acusação relacionada à cetamina e até 20 anos por cada acusação de falsificação de registros.

Na tarde de quinta-feira, os promotores anunciaram que tanto Sangha quanto Plasencia haviam sido acusados e se declararam inocentes. Um juiz ordenou que Sangha fosse mantida presa sem fiança e estabeleceu uma fiança de $100.000 para Plasencia; seus julgamentos foram marcados para outubro.

Iwamasa, de 59 anos, enfrenta até 15 anos de prisão e Fleming, de 54 anos, até 25 anos. O Dr. Chavez, de 54 anos, foi acusado em uma informação de acordo com um acordo de confissão de culpa e será acusado em 30 de agosto; ele enfrenta até 10 anos de prisão federal.

Anne Milgram, chefe da Agência Federal de Combate às Drogas (DEA), disse na coletiva de imprensa que Perry buscou tratamento para depressão e ansiedade e, após visitar uma clínica local, tornou-se viciado em cetamina intravenosa.

Perry escreveu sobre seu histórico de vício em drogas e álcool em uma autobiografia. As autoridades não explicaram se o tratamento inicial com cetamina que ele recebeu foi legítimo e não disseram como ele se conectou com o Dr. Plasencia e o Dr. Chavez.

"Quando os médicos da clínica se recusaram a aumentar sua dosagem, ele recorreu a médicos inescrupulosos que viam Perry como uma forma de ganhar dinheiro rápido", disse Milgram sobre o ator. "O Dr. Plasencia e o Dr. Chavez violaram o juramento que fizeram de cuidar de seus pacientes. Em vez de não fazer mal, eles fizeram mal para ganhar mais dinheiro."

O relatório da autópsia afirmou que Perry estava em terapia de infusão de cetamina, mas que o nível de cetamina encontrado em seu sangue era equivalente ao que seria usado durante uma anestesia geral.

O Dr. Plasencia foi acusado no indiciamento de enganar as autoridades sobre o tratamento de Perry. Os promotores disseram que ele "forneceu um documento falsificado, supostamente mostrando o plano de tratamento médico para a Vítima M.P." que alegava que ele estava recebendo uma dose máxima de 60 miligramas em 24 horas. Eles acrescentaram que, "na verdade, como o réu Plasencia bem sabia, o réu Plasencia injetou na Vítima M.P. dosagens de cetamina muito superiores a 60 miligramas".

A polícia de Los Angeles reconheceu neste ano que estava trabalhando com a DEA para investigar a origem da cetamina de Perry e se ela foi obtida legalmente. O Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos ajudou na investigação.

"O Serviço Postal não será cúmplice inconsciente de ninguém que use o correio dos EUA para distribuir drogas ilegais ou parafernália de drogas", disse Matthew Shields, inspetor interino encarregado da divisão de Los Angeles do serviço.

Nas semanas que antecederam a morte de Perry, o indiciamento e as autoridades policiais disseram que o Dr. Plasencia vendeu cerca de $55.000 em cetamina para Iwamasa e injetou pessoalmente Perry com a droga na residência do ator.

Durante uma visita, uma dose grande causou a Perry um "congelamento", disseram os promotores, levando o médico a aconselhar contra uma injeção de tamanho semelhante no futuro. O Dr. Plasencia também injetou Perry com cetamina enquanto estava dentro de um veículo em um estacionamento público em Long Beach, Califórnia, de acordo com os documentos judiciais.

Em certo momento, os médicos cobraram de Perry $2.000 por um frasco de cetamina que custou ao Dr. Chavez cerca de $12, disse Milgram.

Os documentos judiciais também detalharam os dias que antecederam a morte de Perry. Fleming, que compartilhou um amigo em comum com Perry, enviou uma mensagem oferecendo a Perry cetamina por um "bom preço", desde que ele recebesse uma "gorjeta justa por trazê-la". Fleming mais tarde disse a Iwamasa que sua fonte, Sangha, lidava com "celebridades de alto nível". "Eu garanto que vai ser incrível", Fleming enviou por mensagem para Iwamasa.

Fleming entregou um frasco de amostra na casa de Perry, e então Iwamasa concordou em comprar 25 frascos, adiantando a Fleming $500 por "logística". Ele entregou mais 25 frascos em 24 de outubro, quatro dias antes da morte de Perry.

Em março, Sangha foi acusada de posse de metanfetamina com a intenção de distribuir; ela se declarou inocente. As autoridades invadiram sua casa em North Hollywood naquele mês, apreendendo 79 frascos de cetamina líquida e quase 2.000 gramas de pílulas de metanfetamina, além de outras drogas, de acordo com os documentos judiciais.

Os dois médicos acusados pela morte de Perry se conhecem há anos, disse um deles em uma postagem nas redes sociais.

O Dr. Chavez construiu uma marca para si como o que ele chama de "O Médico da Saúde", descrevendo-se online como um coach de longevidade, médico, empresário e pioneiro do fitness. Tendo iniciado sua carreira como químico médico, Chavez recentemente se descreveu como diretor médico em uma empresa especializada em medicina regenerativa. Seu site oferece um programa de perda de peso de 12 semanas por $1.500 envolvendo o uso do medicamento Ozempic.

O Dr. Plasencia descreveu Chavez no LinkedIn como seu mentor há 15 anos, escrevendo que Chavez foi "extremamente útil para mim enquanto navegava em meu próprio caminho como empreendedor médico".

Veja também

CELEBRIDADES "Me aplique uma dose grande": investigação revela a dor dos últimos dias do ator Matthew Perry