Mestre Barachinha e Maracatu Estrela de Tracunhaém realizam turnê em Portugal

A- A+

A poesia e o maracatu da Zona da Mata de Pernambuco vão cruzar o oceano e chegar a Portugal. Nos dias 10 e 12 de julho, o projeto “O Meu Balão Vai Voar” reúne Mestre Barachinha e o Maracatu Estrela de Tracunhaém para show, cineconcerto e oficina no país europeu.

Os dois expoentes da cultura popular pernambucana iniciam a temporada na Europa por Coimbra. Na cidade, Mestre Barachinha ministra uma oficina sobre oralidade, com ênfase na palavra, na voz, expressões, métricas, melodias no vocabulário e nos versos do improviso.

Ainda no dia 10, ocorre o cineconcerto no Jazz ao Centro Clube - JACC. Será exibido o filme “O Meu Balão Vai Voar”, de Chia Beloto e Rui Mendonça. Barachinha, um dos protagonistas do curta-metragem, colocará sua voz ao vivo, simultaneamente à exibição, com o Estrela Brilhante tocando o som.

Os artistas também estarão juntos no Festival Aldeia de Lobos, que ocorre na aldeia de Fafião, no Parque Nacional dos Gerês, no dia 12. O festival é conhecido por representar a luta pela preservação de tradições rurais seculares.

Os registros audiovisuais da turnê serão transformados em um filme, que será apresentado em cinco escolas municipais de cidades da Zona da Mata de Pernambuco e, depois, exibido em festivais de cinema. O projeto é uma realização da Buruçu e da Cria - Produções Artísticas e de Turismo, com incentivo do Funcultura.

Veja também

Artes Visuais Férias escolares: oficina gratuita de livro de artista para crianças abre inscrições