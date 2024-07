A- A+

ESTADOS UNIDOS "Meu agressor está aqui hoje": Miss Kansas denunciou relacionamento tóxico antes de sua coroação Durante sua entrevista no concurso, Alexis Smith revelou que seu agressor estava na plateia; cenas viralizaram nas redes sociais

Alexis Smith foi coroada Miss Kansas no último dia 8 de junho, na competição nos Estados Unidos. Mas só na última terça-feira um trecho de sua entrevista no palco durante o concurso começou a circular nas redes sociais.



Na gravação, ela fala sobre o abuso doméstico sofrido. A publicação foi feita por ela e pela organização do evento em diversas plataformas.

A revelação de Alexis ocorreu durante a entrevista do concurso, no palco, ao qual as concorrentes são submetidas. Ela foi questionada de como usaria seu papel como embaixadora da marca se ganhasse.



O abusador ao qual ela se referiu não foi identificado por ela durante sua fala e nem nas publicações semanas depois do concurso.

"Na verdade, alguns de vocês aqui na plateia me viram muito emocionada, porque meu agressor está aqui hoje", respondeu. "Mas isso não vai me impedir de estar no Miss Kansas e de representar como a próxima Miss Kansas. Porque eu e minha comunidade merecemos relacionamentos saudáveis."

O assunto veio a tona e viralizou com a publicação deste trecho em diferentes redes sociais nos perfis de Alexis e de outros ligados ao concurso Miss Kansas. O vídeo é acompanhado de um texto na legenda, em que um trecho diz:

"Respeito recuperado significa recuperar seu poder e permanecer firme nele. Na noite da Miss Kansas, minha jornada tomou um rumo inesperado quando alguém de quem estava me curando tentou perturbar minha paz. Em vez de cair no silêncio, escolhi viver a minha visão de um mundo melhor. Recuperei meu poder – não apenas para mim, mas para meus sonhos e para todos que estavam assistindo e ouvindo".

Em entrevista a uma afiliada da NBC, a KSN, Alexis revelou que teve experiência com relacionamentos abusivos há anos.

"Minha família, cada mulher da minha família, foi afetada pela violência doméstica", disse ao canal. “Aos 14 anos, entrei no meu primeiro relacionamento, mas também foi um relacionamento abusivo que tive até 2018, 2019. É algo que ainda estou vivenciando e lidando hoje.”

Alexis trabalha em turnos noturnos como enfermeira de terapia intensiva cardiotorácica em Wichita.

