televisão Michelle Andrade agradece ao pai no ''Caldeirão'' A artista participou do Sobe o Som do Caldeirão Com Mion, neste sábado (14)

Michelle Andrade participou do Sobe o Som do Caldeirão Com Mion na tarde deste sábado, 14. Além de cantar as músicas ''Fuzuê e Bololô'' e ''Feira de Mangaio'', ela conversou com seu pai, Célio, na presença de Marcos Mion.

O apresentador perguntou sobre os primórdios de sua carreira, em Pernambuco, quando a artista se apresentava cantando axé e MPB para turistas. "Seu pai tá ali na plateia! Aliás, seu pai teve uma participação muito importante na sua vida musical", comentou

Michelle Andrade relatou: "Papai vendia CD e DVD na calçada. Quando ele chegava com o material, jogava no chão e ia descansar Eu pegava, olhava para a capa e pensava: 'queria ser essa artista aqui'. Ele via eu tentando cantar em casa, foi e me deu meu primeiro violão. Custou 20 reais e me ajudou muito".

Mion, então, promoveu um abraço entre a cantora e o pai, que exclamou: "Deu certo! Era o meu sonho ver ela aqui no programa. Que alegria". Ele ainda relembrou as "muitas dificuldades" conciliando o trabalho e levar sua mulher e filhos para que ela pudesse ensaiar.

"Tô grata de estar aqui hoje. Mas a minha maior realização é ver o meu pai assistindo isso. Obrigada por tudo!", concluiu Michelle Andrade.

