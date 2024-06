Milton Raulino lança o single e videoclipe "Sem perder" nas plataformas de streaming; assista

A- A+

Unindo espiritualismo esotérico e arte, o cantor Milton Raulino disponibilizou aos ouvidos e olhos gerais, no último dia 7, o seu novo single e videoclipe, “Sem perder”, nas plataformas de streaming.

Cartas de Tarot, recados espirituais e performance na natureza integram a narrativa do videoclipe, que tem direção da cineasta Thaíse Moura, da produtora Pose Filmes. O clipe está disponível no canal do Youtube do artista.

No videoclipe, Milton aparece como um tarólogo, abrindo um jogo de cartas para o espectador. Ao longo da canção, a letra se transforma em recado espiritual dado pelas cartas. O cantor ainda aparece interpretando seres místicos, que performam a canção de forma ritualística em ambientes oníricos na natureza.

“Tenho uma relação com o Tarot que começou pouco antes da pandemia e se intensificou durante a quarentena. Hoje, o considero uma poderosa ferramenta de transformação e autoconhecimento”, revela Milton.

A canção é de autoria de Milton Raulino, que compõe a partir de sonhos e meditações. “Essa canção me chegou pronta, de forma simples e direta, trazendo uma mensagem positiva que nos convoca a resgatar a nossa essência humana, inspirando coragem, justiça e fé”, detalha o artista.

Com influências da MPB e da música internacional, “Sem Perder” apresenta uma sonoridade vintage eletrônica da década de 1980. A faixa tem tem produção de Breno Rocha – repetindo a parceria que começou com o single “Suave”, lançado em novembro de 2023.

'Sem Perder" tem um quê Sandra de Sá e também referência de artistas internacionais como Kate Bush e o grupo disco Boney M", detalha o artista.



