BELEZA Miss América: líder de torcida do Alabama vence concurso que inspirou filme com Sandra Bullock Estudante de Enfermagem garantiu bolsa de US$ 50 mil como prêmio

A estudante de Enfermagem e líder de torcida Abbie Stockard foi coroada Miss América 2025. A jovem de 22 anos representava o estado do Alabama na competição, uma das mais tradicionais nos Estados Unidos e que serviu de inspiração para o filme Miss Simpatia (2001), estrelado por Sandra Bullock.

O resultado da 97ª edição do concurso de beleza foi revelado na madrugada desta segunda-feira, em Orlando, na Flórida.





Com etapas como prova de talentos, teste de dança e entrevista com os jurados, Abbie superou outras 51 candidatas, que subiram ao palco com as faixas dos estados americanos, da capital Washington e de Porto Rico.



Ela se destacou ao performar ao som da música "You Say", de Lauren Daigle, e defender a valorização dos profissionais de enfermagem.

Em segundo lugar, ficou Annette Addo-Yobo, do Texas. Carley Jaymes Vogel, do Tennessee, fechou o top 3 do evento.

A coroa de Miss América foi entregue a Abbie por Madison Marsh, primeira oficial da Força Aérea americana a ganhar o concurso, na edição anterior.

De acordo com o site do evento, a vencedora deste ano garantiu uma bolsa de estudos de US$ 50 mil e as quatro finalistas, uma de US$ 10 mil, cada.

