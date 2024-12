A- A+

Concurso Miss Continente Brasil Plus Size: inscrições já estão abertas para a temporada 2025 A CEO da CAP, empresa responsável pela realização do concurso, diz que o evento busca promover a autoestima e combater estereótipos

As inscrições para a temporada 2025 do Miss Continente Brasil Plus Size já estão abertas. O evento celebra a diversidade e beleza sem padrões, reunindo, anualmente, candidatas de várias regiões do país, para promover e celebrar a beleza em todas as suas formas e destacar que a confiança e o carisma são as verdadeiras essências de um título de Miss.

A última edição do concurso ocorreu entre os dias 27 e 30 de novembro, no Hotel Beach Class By Home, no Recife, capital de Pernambuco.

Miss Continente Brasil Plus Size

Mais do que um concurso de beleza, o Miss Continente Brasil Plus Size busca reafirmar a importância de celebrar a diversidade dos corpos e desconstruir os padrões de beleza irreais.

Camila Albuquerque, CEO da CAP, empresa responsável pela realização do concurso, afirma que é de extrema importância ressaltar que o evento não trata de romantizar a obesidade, mas de promover a autoestima e combater estereótipos. “Para mostrar que beleza e saúde caminham lado a lado em diferentes corpos”.

“Esse concurso é um símbolo de empoderamento e inclusão. Ele mostra que a beleza está presente em todas as formas, e que cada mulher pode, e deve, sentir-se confiante e valorizada como é”, destacou Camila Albuquerque

Confinamento

Durante os dias de confinamento do Miss Continente Brasil Plus Size 2024, as misses participaram de uma programação intensa e significativa; com diversas provas que, juntas, se somavam à caminhada até a grande final.

A Prova de Elegância evidenciou a graça e postura de cada uma, enquanto a Cultural permitiu que as candidatas destacassem as riquezas culturais de seus estados.

“Ganhar a prova de cultura foi um marco na minha história e trajetória. Independentemente de eu conquistar o título de Miss Continente Brasil Plus Size 2024, trazer à tona a história de uma mulher negra que teve tanta relevância para o meu estado e para o país como um todo me enche de orgulho. Isso me motiva a continuar lutando bravamente, como ela, em todos os aspectos da minha vida!”, declarou Lucianna Alves, Miss Paraná e vencedora da prova de cultura da edição 2024 do concurso.

Na Prova Influencer, com foco na solidariedade, as participantes arrecadaram fundos para o Lar Maná, instituição que presta assistência social a crianças em situação de vulnerabilidade social em Pernambuco.

A Miss Paraná foi a vencedora da edição 2024 do concurso. Foto: Divulgação/Miss Continente Brasil Plus Size.

“Estou muito lisonjeada. Além de ter vencido a prova de influencer, o que foi muito importante para mim, já que a internet tem sido um ambiente agradável e tem me feito crescer a cada dia, estou ainda mais feliz por termos impactado a vida de crianças que precisam da nossa ajuda. Também levamos essa missão para outras pessoas que se uniram a nós. Isso é sobre os propósitos que temos na vida”, afirmou Valesca Sampaio, vencedora da prova de influencer.

Além das atividades do concurso, as misses tiveram a oportunidade de conhecer um pouco das belezas naturais de Pernambuco em um passeio turístico à paradisíaca Praia dos Carneiros, no Litoral Sul.

“Eu adorei demais! Foi incrível, tudo impecável e pensado nos mínimos detalhes,para que aproveitássemos. Foi uma experiência incrível conhecer o Recife assim”, contou Flora Almeida, a Miss Bahia.

Carolinne Lima, 1ª princesa plus size e vencedora nas categorias Elegância e Fashion Show, destacou que sua conquista é um marco em sua trajetória de miss, fruto de um ano de dedicação. “No quesito Elegância, aprimorei postura e confiança com aulas de passarela, alcançando um desfile sofisticado e transformador.”

Já no Fashion Show, Carolinne explorou a criatividade ao desenhar um look com um chapéu de franjas flutuantes, que trouxe impacto visual e movimento. Representando a força e a beleza do corpo plus size, ela espera inspirar outras mulheres a acreditarem em seus sonhos e potencial.

Momento decisivo

A grande final, realizada no dia 30 de novembro, foi aberta ao público e, conforme a tradição, transmitida ao vivo pelas redes sociais da CAP.

A programação da noite contou com os desfiles das candidatas, em trajes culturais, de banho e deslumbrantes vestidos de gala; encantando a todos com sua elegância e representatividade.

Os grandes destaques da noite foram:

- Categoria Curvy: a vencedora foi a Miss Pernambuco, Valesca Sampaio;

- Categoria Plus Size: Miss Paraná, Lucianna Alves, que conquistou o título de Miss Brasil Plus Size 2024;

- A Miss Pernambuco, Carolinne Lima, foi eleita a Primeira Princesa;

- A Miss Bahia, Flora Almeida, ficou com o Terceiro Lugar.



* Categoria Lady Master (40+): a vencedora foi a Miss Pernambuco, Marcela Amaral.

O Miss Continente Brasil Plus Size 2024 deixa uma mensagem poderosa: a beleza não tem padrão, e cada mulher é digna de reconhecimento e celebração.

O evento também reforça a importância da pluralidade e da valorização da identidade cultural e natural do Brasil.

Inscrições abertas:

As inscrições para a edição de 2025 do Miss Continente Brasil Plus Size já estão abertas para todo Brasil. Para se inscrever, quem é da Região Sul pode entrar em contato através do número 47 98422-8031, para falar com Daiana Rosa.

Para as interessadas das demais localidades do país, basta entrar em contato com a diretora nacional e coordenadora regional Camila Albuquerque no telefone: 81.99977-0391.

Veja também

Música Lirinha comemora 35 anos de carreira em show no Teatro do Parque, em dezembro