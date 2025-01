Miss Argentina tem título cassado após criticar concurso e Miss Brasil

A- A+

A organização do Miss Universo anunciou a retirada do título de Miss Argentina de Magalí Benejam. A modelo de 30 anos teve o título cassado após uma série de posicionamentos que irritaram a organização do concurso.

Durante entrevista ao youtuber latino King Lucho, em dezembro, Magalí fez uma série de comentários polêmicos. Ela relatou ter percebido um olhar "surpreso" dos jurados do Miss Universo quando anunciaram o top 5 da edição 2024. "Eles começaram a se olhar como se dissessem: 'Não foi isso que escolhemos, não foi isso o que eu escolhi'. Foi assim que pareceu de fora e foi aí que eu disse: 'Ok, isso está arranjado'. Sempre foi armado, todos os anos", afirmou a agora ex-Miss.

Magalí também criticou a Miss Brasil Luana Cavalcante: "Para mim, a brasileira ficou onde tinha que ficar. Você acredita que, por quatro vezes, quis falar com ela em português, porque falo português perfeitamente, mas ela me respondeu em inglês?"

"Nossos valores focam em celebrar a diversidade, promover a inclusão e respeitar todos os indivíduos, independentemente de suas origens, crenças ou experiências. As palavras e ações de nossos representantes devem refletir esses princípios inabaláveis com os quais todos os participantes se comprometem ao se juntar à comunidade Miss Universo", anunciou a organização do Miss Universo em nota publicada no site oficial.

Nos últimos dias, as redes sociais têm destacado conflitos entre Brasil e Argentina na mídia. Recentemente, apresentadora argentina precisou desativar suas rede social após debochar sobre cabelo de Fernanda Torres e gerar a revolta de brasileiros.

