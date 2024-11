''Moana 2'' estreia nos cinemas com protagonista em nova missão e expectativa por alta bilheteria

A- A+

Depois de o trailer de ''Moana 2'' bater um recorde de visualizações em comparação com outras animações da Disney, com cerca de 178 milhões de acessos em 24 horas, era mais que certo que esta garota desbravadora do mar realmente precisava voltar à água. E assim aconteceu.



A continuação do filme que fez enorme sucesso em 2016 estreia nesta quinta-feira (28) nos cinemas brasileiros, com a expectativa de alcançar bons números de bilheteria.

A sequência retoma a vida de Moana — dublada na versão brasileira pela cantora e atriz Any Gabrielly — três anos depois de ela e o semideus Maui terem se encontrado, em aventuras pelo oceano. No primeiro filme, a personagem procurava conectar-se com seus ancestrais enquanto tentava proteger a sua família, que pertence a uma comunidade inspirada na cultura do povo Māori, da Polinésia, na Oceania.



No longa, a protagonista irá juntar navegantes um tanto improváveis — pessoas de sua comunidade e seus bichos de estimação —, além de Maui, na missão de reconectar os seus pares com outros povos do oceano.

— Nessa continuação, Moana já está confiante como líder por ter conectado seu povo à terra (no primeiro filme). Foi um ponto de partida para o novo filme — conta a diretora Dana Ledoux Miller, que já trabalhou em outras produções que têm o oceano como cenário, como ''Piratas do Caribe: Navegando em águas misteriosas'' (2011). — Começamos a pensar sobre o futuro, e agora a ideia é que Moana quer levar seu povo a um futuro mais expansivo. Mesmo que ela já tenha descoberto quem é, todos continuamos evoluindo, aprendendo e mudando enquanto crescemos.

A ideia inicialmente era que a continuação da história de Moana fosse uma série, dividida em cinco episódios. Porém, quando os acontecimentos do filme foram apresentados no estúdio houve um impasse: as cenas épicas não podiam ficar presas na tela pequena de uma televisão, mas precisavam ganhar vida na projeção de cinema.

— Quando exibimos (os episódios da série) em nosso estúdio, todos viram o potencial de transformá-la em algo maior. O sinal verde para que pudéssemos pensar em um filme fez com que a história ficasse melhor, com visuais incríveis sendo melhor vistos. As imagens superaram nossas expectativas, e queríamos vê-las no maior formato possível — afirma Jason Hand, também diretor. — Estamos trabalhando com esse filme há quase quatro anos. Definitivamente sentimos que há muitas histórias ainda a serem contadas.

E o público, de fato, ansiava por novas histórias da garota. A expectativa diante do longa, vista desde o início com o trailer, já tem se refletido em números na bilheteria. Nos Estados Unidos, onde o filme esteve em pré-estreia na terça-feira (26), houve uma venda de ingressos de aproximadamente US$ 13,8 milhões, tornando-se a maior arrecadação entre animações da Disney neste quesito.



De acordo com a revista Variety, a expectativa da produtora é que ''Moana 2'' alcance pelo menos US$ 135 milhões nos primeiros cinco dias em cartaz — considerando que o lançamento ocorre em pleno feriado de Ação de Graças.



Assim que a produção começou a ter noção dos recordes que ''Moana 2'' vinha batendo, houve um momento de espanto seguido de mais foco para a finalização dos trabalhos, conta Dana:

— Não fizemos o filme com essa intenção, mas o fato de tantas pessoas terem assistido ao trailer em 24 horas foi muito emocionante e inspirador. Quando recebemos esse tipo de feedback imediato, quando as pessoas ficam tão empolgadas para assistir ao filme, toda a equipe fica energizada. Naquele momento, só pensamos: ''Uau, 178 milhões de pessoas assistiram em 24 horas. É melhor terminarmos o filme''. E nós terminamos.

A produção do longa contou ainda com o auxílio de um ''conselho cultural oceânico'', liderado pela escritora Kalikolehua Hurley, que inspirou atenção na equipe no sentido de criar uma história sobre um povo tradicional sem estereótipos.

— O conselho nos acompanhou durante todo o processo, ajudando a guiar nossa história para que contássemos detalhes específicos das culturas e lugares de forma autêntica. Isso traz autenticidade e especificidade, o que, na verdade, faz as pessoas perceberem que essa história se passa em um lugar real, e não se trata de algo genérico.

