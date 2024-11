Regina Casé receberá título de cidadã pernambucana na Alepe

A- A+

A atriz e apresentadora carioca Regina Casé receberá em breve o Título Honorífico de Cidadã Pernambucana, já promulgado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em uma proposição do deputado estadual Waldemar Borges, já aprovada e promulgada pela Casa.

Segundo a assessoria do parlamentar, ainda não há data marcada para a entrega do título, mas a solenidade só deverá acontecer nos primeiros meses de 2025.

Na justificativa para conceder a cidadania pernambucana à atriz, o parlamentar destaca as “atuações nas mais diversas frentes culturais e do entretenimento, encabeçando projetos sempre inovadores na TV, no cinema e no teatro”.

“Parte de suas raízes familiares estão fincadas em solo pernambucano, uma vez que é neta de Ademar Casé, pernambucano de Belo Jardim que foi considerado o radialista pioneiro nos programas de rádios comerciais no Brasil”, lembra o parlamentar.

“Entre seus grandes feitos na radiofonia nacional, Ademar foi o responsável por lançar vários artistas, à exemplo de Noel Rosa, um dos maiores da nossa música brasileira. Casé também se associou a Assis Chateaubriand em 1951, quando juntos trouxeram a TV para o Brasil fundando a pioneira TV Tupi, instalada no estado de São Paulo”, detalha o texto da resolução.

Sobre Regina Casé

Nascida no Rio de Janeiro em 25 de fevereiro de 1954, Regina Maria Barreto Casé é uma atriz, apresentadora, diretora e produtora brasileira de destaque e dimensões internacionais. Na verdade, ela é uma “multiartista”, devido as suas atuações nas mais diversas frentes culturais e do entretenimento, encabeçando projetos sempre inovadores na TV, no cinema e no teatro.

Aos 15 anos de idade, Regina iniciou sua carreira no teatro. Algum tempo depois prestou vestibular para a Universidade Federal Fluminense e para a PUC Rio, sendo aprovada para cursos que não chegou a cursar. Sua forte vocação artística falou mais alto, fazendo com que não tomasse o caminho acadêmico, mas sim, enveredasse pela trilha das artes cênicas, o que a levou para uma das mais exitosas carreiras artísticas do Brasil.

No início, ao lado de outros atores e atrizes geniais, fundou o grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, inaugurando uma nova forma de representação teatral, sobretudo no gênero da comédia. Ao longo de sua bem-sucedida trajetória, mostrou seu talento interpretando personagens inesquecíveis em diversos programas de televisão, vários filmes, além, claro, de inúmeras peças teatrais.

Em 2016, por exemplo, foi protagonista do longa-metragem Que Horas Ela Volta?, interpretando a inesquecível Val, com este filme tendo sido indicado ao Oscar. O longa foi premiado como um dos cinco melhores filmes estrangeiros (National Board of Review) e um dos cem melhores filmes brasileiros (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).

Em 2012, Regina foi agraciada com a Ordem do Mérito Cultural, concedido pela então presidente Dilma Rousseff. Além desta premiação recebeu também muitas outras, com destaque para diversas edições do Troféu Imprensa, da Associação Paulista de Críticos Teatrais e em festivais internacionais de cinema espalhados pelo mundo.

Com quase 50 anos de carreira, Regina Casé continua se reinventando e brindando o entretenimento e a dramaturgia brasileira com sua competência artística.





