Morre a atriz Erica Ash, de "Todo mundo em pânico" e "Fantasma e CIA", aos 46 anos

A atriz e comediante americana Erica Ash faleceu aos 46 anos, vítima de um câncer. A informação foi confirmada por familiares da artista, que, no entanto, não ofereceram detalhes sobre a condição da mesma.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nossa querida filha, irmã e amiga Erica Chantal Ash (1977-2024). Depois de uma longa e corajosa batalha contra o câncer, ela fez a transição pacificamente, cercada por seus entes queridos", disse Diann Ash, mãe de Erica, ao site TMZ. "Erica era uma mulher incrível e uma artista talentosa que tocou inúmeras vidas com sua inteligência afiada, humor e entusiasmo genuíno pela vida. Sua memória viverá eternamente em nossos corações. Somos gratos pelas gentis expressões de amor e apoio durante este momento difícil."

Ash atuou em séries como "Survivor’s remorse", "Shades of Blue" e "Real Husbands of Hollywood", além de filmes como "Todo mundo em pânico 5" (2013), "O melhor presente é o amor" (2017) e "Fantasma e CIA" (2023).

Amiga pessoal de Ash, a comediante Loni Love lamentou a partida em suas redes sociais.

Erica era talentosa e hilária, fosse no programa "Survivor’s Remorse" ou na MadTV, ela colocava tudo em seu trabalho. Ela sempre estaria lá.. agora ela se foi.. Minhas sinceras condolências à sua família e fãs", escreveu.

A atriz nasceu na Flórida, no dia 19 de setembro de 1977. Ao longo de sua carreira, contracenou com atores como Kevin Hart, Jennifer Lopez, Sharon Stone, Ashley Tisdale e Ray Liotta, além dos astros do basquete Kyrie Irving e Shaquille O’Neal na comédia "Tio Drew" (2018).

