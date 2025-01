Morre Fábio de Mello, coreógrafo de comissão de frente, aos 61 anos

A- A+

Nesta quinta (18), morreu Fábio de Mello, coreógrafo conhecido por seus trabalhos na comissão de frente das Escolas de Samba de carnaval.

Seu falecimento foi confirmada por meio de uma nota de pesar da Imperatriz Leopoldinense.

A causa da morte não foi informada.

De 1992 até 2007, coreografou para a Imperatriz, conquistando 12 notas máximas seguidas em sua categoria.

Além dela, coreografou para outras escolas, como Mocidade Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Independente de Padre Miguel.

Em sua carreira, conquistou diversos Estandartes de Ouro, uma das premiações extraoficiais mais importantes do Carnaval do Rio de Janeiro (em 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001 com a Imperatriz e em 2008 com a Mocidade Independente de Padre Miguel).

"A Imperatriz, e o Carnaval, maior manifestação cultural de nosso país, agradecem e honram a arte de Fábio de Mello. Uma perda irreparável, de um artista que jamais será esquecido e merecerá para sempre os aplausos por seu legado. Fica aqui registrado o nosso carinho e forças aos familiares, amigos e fãs" finalizou a nota da Imperatriz.

