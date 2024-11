A- A+

cultura Mostra Pankararu de Música chega à quinta edição com programação cultural no Sertão de Pernambuco Evento acontece a partir de quinta (14), na Aldeia Bem Querer de Cima

A Mostra Pankararu de Música chega à quinta edição entre esta quinta-feira (14) e sábado (16). Nos três dias, a Aldeia Bem Querer de Cima, entre as cidades de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, recebe a celebração para promover uma imersão profunda nas tradições e saberes do povo indígena e colocar como destaque o protagonismo indígena e a preservação da memória cultural.

O tema desta edição é "ÌANE KWÀRÁSI" (nosso sol), e vão ser ofertadas atividades artísticas, culturais, musicais e vivência do cotidiano indígena, além de apresentações de artistas como Almério e Martins.



Os ingressos já estão à venda no link disponível no perfil da mostra no instagram: @mostra.pankararu, onde também é posível acessar uma comunidade no WhatsApp.

A mostra também chega com a expectativa de promover o contato com a cultura indígena através de oficinas, trilhas, palestras e atividades que envolvem música, dança e artesanato. O foco central do evento é o empoderamento das crianças Pankararu, que são incentivadas a se tornarem guardiãs de sua identidade e herdeiras de um legado cultural rico e ancestral.

“Realizamos um trabalho de formação com os professores da região, incorporando ações culturais no calendário escolar. Nossas oficinas de música e poesia são pensadas para despertar o interesse das crianças, valorizando a tradição Pankararu e a preservação de nossa memória” ,disse o idealizador do evento, Gean Ramos.

O evento também conta com a participação ativa da comunidade na montagem da estrutura, incluindo o palco, banheiros e cozinha coletiva. Para a organização, isso "reafirma o caráter colaborativo e autêntico da Mostra Pankararu de Música".



Nos dias de mostra, estão programados shows, trilhas, palestras, teatro, recital de poesias, feirinha de artesanato, entre outras atividades.

Tudo isso acontece por intermédio do Instituto Aió Conexões Pankararu, espaço multicultural que sedia as atividades da Mostra Pankararu e foi fundado por Gean. Também são discutidas ações culturais, educativas e de sustentabilidade e manutenção do território no local.



A mostra também conta com a parceria e patrocínio da Abayomi Juristas Negras e da Casa dos Ventos, com o apoio da secretaria de Cultura do Governo do Estado, através do Comitê de Cultura e da Prefeitura da Cidade de Tacaratu.

Programação

A programação está cheia de atrações. Além de Almério e Martins confirmados, também passam pelo palco Lucas dos Prazeres e Flávio Leandro, entre outros. O objetivo era trazer artistas com a essência da cultura local e a valorização das tradições indígenas. Confira, abaixo, a grade completa.

Dia 1 - 14 de novembro:

22h - Espetáculos noturnos

Pedro Yakekam;

Família Ramos Pankararu;

23h40 - O depois

Geninho Ramos Pankararu;

Microfone aberto;

Roda Fogueira;



Dia 2 - 15 de novembro:

22h - Espetáculos noturnos

Abertura - Dioníla Díon;

Grupo Katoquin;

Grupo de Pífanos Pankararu e Pipipã;

Projeto “ Coisa de Índio “ - Fernanda Tuxá

Revoredo;

23h40 - O depois

Roda Fogueira;

Dia 3 - 16 de novembro:

20h - Noite adentro

André Brandão - Espetáculo Nego D`água;

Almério e Nino Alves;

Samba de veio - Ilha do Massangano;

Flávio Leandro;

Lucas dos Prazeres - Homenageia Naná Vasconcelos;

23h40 - O depois

Microfone aberto;

Serviço:

V Mostra Pankararu de Música

Quando: de 14 a 16 de novembro

Onde: Aldeia Bem Querer de Cima, entre as cidades de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, no Território Indígena Pankararu, no sertão.

Ingressos e informações:

Contato: (87) 98104 4794

E-mail: [email protected]

Instagram: @mostra.pankararu

