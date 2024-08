A- A+

REALITY Muse Maya é desclassificada do 'Estrela da Casa', novo reality da Globo Programa, que estreia na próxima terça (13), vai confinar artistas que aspiram uma carreira de sucesso e disputam prêmio de R$ 500 mil

Por um impedimento contratual, Muse Maya não poderá seguir como participante do ‘Estrela da Casa’. Um novo integrante do reality, que estreia na próxima terça-feira (13) será anunciado em breve.

“Estrela da casa” é o novo reality da TV Globo. Na última quinta-feira (8), o público conheceu os 14 selecionados para o formato original e inédito da emissora.



Os participantes são aspirantes a cantores que disputam um prêmio de R$ 500 mil e uma carreira gerida pela Universal Music, com direito a turnê por todo o Brasil.





Apresentado por Ana Clara, o programa será exibido ao vivo, de domingo a domingo, depois de “Renascer” e do “Fantástico”, com câmeras 24h no Globoplay.

Há participantes cujo estilo é sertanejo, gospel, trap, de forma que todos os gêneros musicais estão contemplados no programa.



Logo após o anúncio, aliás, estarão disponíveis em plataformas de streaming uma música inédita de cada um dos artistas para o público começar a conhecê-los pela voz.

