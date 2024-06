A- A+

BBB 24 "Na cama com Pitanda": conheça o novo programa de Fernanda e Pitel, do BBB 24 Atração comandada pelas ex-sisters é do Multishow

Depois do sucesso no Quarto Gnomos do BBB 24, onde bolavam estratégias e faziam comentários sobre tudo e todos na cama de casal, a dupla Fernanda Bande e Giovanna Pitel volta a se reunir na TV - e também na cama.



As duas estreiam, nesta segunda-feira, o programa "Na cama com Pitanda", no Multishow, em que recebem convidados para entrevistas.

Abaixo, reunimos todas as informações sobre a nova empreitada da dupla.

Quando vai ao ar na "Na cama com Pitanda?"

O programa, de dez episódios, vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30.





Onde e como assistir?

"Na cama com Pitanda" é transmitido pelo canal Multishow na TV e também está disponível para assinantes Globoplay + Canais.

Quem vai ao "Na cama com Pitanda"?

Deborah Secco, Diego Martins, Diogo Defante, Ed Gama, Evelyn Castro, Jonathan Azevedo, Mari Gonzalez, Valentina Bandeira, Vitor Dicastro e Yasmin Brunet são os artistas que gravaram participação.

O que esperar?

O cenário tem uma cama giratória bem no centro, que promete trazer descontração para os bate-papos e dinâmicas. Uma delas, aliás, faz referência à touca de cetim que Pite usou durante todo o confinamento. O quadro se chama "Touca da sabedoria" e, nele, o convidado vai fazer confidências, "chorar as pitangas para Pitanda e receber conselhos e verdades duras", diz a produção.

Programação especial digital

No YouTube do Multishow, as duas preparam o quadro exclusivo “Na cama com fofoca”, em que comentam notícias de celebridades que têm dado o que falar.

