SHOW Nando Reis e Anavitória trazem turnê dos namorados nesta quarta-feira (5), no Teatro Guararapes O show da ''Turnê Dos Namorados - Palavras iguais dizendo coisas tão diferentes'' tem data extra na próxima quinta-feira (6), também no teatro

Nando Reis e o duo Anavitória chegam no Teatro Guararapes, em Recife, com duas datas para o show da ''Turnê Dos Namorados - Palavras iguais dizendo coisas tão diferentes''. Os artistas retornam aos palcos nesta quarta-feira (5) e na próxima quinta-feira (6), a partir das 21h com os ingressos disponíveis no site da Cecon Tickets.

Após a primeira turnê deles em ''Juntos'', há seis anos, Anavitória e Nando Reis aproveitam o clima do mês de junho para retornar com a turnê especial dos namorados com canções românticas que marcam a trajetória desses artistas.

Ana Caetano e Vitória Falcão, o duo ANAVITÓRIA, carregam uma leveza que remetem ao passado da música popular brasileira (MPB). Do outro a experiência de Nando Reis, que há mais de 40 anos é referência da música nacional com composições ímpares.

Serão apenas 12 apresentações pelo país, além das datas extras, a ''Turnê Dos Namorados - Palavras iguais dizendo coisas tão diferentes'' passará em cidades como São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte e Recife com um repertório romântico que transcende gerações.

Num misto de sucessos que passeiam por ''De Janeiro a Janeiro'', ''Ai, Amor'', ''Pra Você Guardei o Amor'', ''Trevo'', ''Relicário'' e muito mais, o show terá aproximadamente 90 minutos de duração e um infinito de emoções compartilhadas entre artistas e público.

A ''Turnê Dos Namorados - Palavras iguais dizendo coisas tão diferentes'' é mais um projeto que enaltece e evidencia um dos sentimentos mais nobres da existência do ser: o amor.

