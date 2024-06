Não é só Marcello Antony: veja outros atores que decidiram trocar de profissão

A- A+

Leia também

• Inteligência artificial mostra como seriam filhos gerados por casais LGBTQIAP+ famosos no Brasil

• Além de Chay Suede e Laura Neiva, veja outros famosos que estão "grávidos"

• Fernanda Paes Leme, Maya Massafera, MC Binn: veja famosos que já falaram sobre saúde mental

Marcello Antony anunciou nas redes sociais que agora trabalha como consultor de imóveis de luxo. Em sua biografia no Instagram já consta o contato profissional como corretor.

"Prezados clientes e parceiros, é com grande entusiasmo que anúncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo, na Tha Agency, a melhor agência do mercado imobiliário de luxo no mundo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito", afirmou.

Antony não é o único ator a fazer uma transição de carreira. Veja outros exemplos:

Lídia Brondi

Lídia Brondi em 'Baila comigo' e atualmente — Foto: TV Globo - Reprodução/ Instagram



A eterna Solange, de "Vale Tudo", deixou a TV em 1990 após a novela "Meu Bem, Meu Mal". Casada com o ator Cassio Gabus Mendes, ela é psicóloga e atende em seu consultório em São Paulo.

Cecilia Dassi

Cecília Dassi foi revelada na novela "Por amor" (1997) e já fez mais de oito novelas da Globo. Em 2012 ela abandonou a carreira como atriz para se dedicar à profissão de psicóloga — Foto: Reprodução/Instagram



Outra que trocou a atuação pela Psicologia foi Cecilia Dassi, que conquistou o Brasil ainda menina como a Sandrina de "Por Amor". Ela chegou a dizer que os estudos de Psicologia a ajudariam também na atuação, mas que, aos poucos, uma foi se tornando mais importante que a outra. "Trocar de carreira foi um processo natural para mim", disse.

Victor Fasano

Em março de 2022, Fasano contou em entrevista ao GLOBO que tinha desistido da carreira de ator porque começou a sentir "pânico" antes das filmagens. "Eu estava tendo pânico. Entrava no estúdio e sofria a todo momento, suava para burro. Na hora do 'gravando', não acontecia nada, o trabalho saía. Meu sofrimento era antes, me arrumando e saindo de casa para gravar. Era muito doloroso", afirmou. Ele não atua desde 2016.

Fernanda Machado

Fernanda Machado com Lucca e Leo no primeiro dia de aula — Foto: Reprodução/Instagram



Fernanda fez sucesso na TV Globo em novelas como "Paraíso Tropical" e tinha uma carreira promissora na telinha. Ela, no entanto, se mudou para a Califórnia, onde é professora de ioga em uma academia. Casada, ela tem dois filhos.

Luigi Baricelli

Luigi Baricelli — Foto: Reprodução



Galã em "Malhação" e outras novelas, ele está afastado da TV desde 2017, quando apresentou o programa "À Primeira Vista", do Discovery Home & Health. Hoje é investidor e palestrante.

Veja também

Televisão 11ª temporada de "Reis", "A Divisão" segue em ritmo cansativo e com texto excessivamente didático