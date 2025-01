Nas redes, posts de filha da escritora Marina Colasanti homenageiam a mãe

A- A+

Nos últimos dias de 2024, Alessandra Colasanti, filha da escritora e artista plástica Marina Colasanti, compartilhou nas redes sociais um relato íntimo e afetuoso sobre os momentos finais ao lado da mãe e de seu filho, Nuno. Em uma publicação intitulada "Nosso singelo natalzitchu de 2024", a atriz e roteirista revelou detalhes de um Natal que, apesar das mudanças ao longo dos anos, manteve a união que Marina sempre cultivou.

A escritora Marina Colasanti, que faleceu nesta terça-feira (28), aos 87 anos, era uma figura ativa nas redes sociais por meio da filha, que frequentemente destacava o amor da mãe pelo neto e o forte vínculo familiar.



No relato, Alessandra relembrou a tradição natalina guiada por Marina, com cabrito assado e massas feitas à mão, elementos que conectavam a escritora às suas raízes europeias.

No entanto, as celebrações ganharam novos contornos nos últimos anos. Com a saúde de Marina fragilizada, Alessandra adaptou a ceia à nova realidade, trazendo alegria ao incluir amigos, alterando cardápios e, sobretudo, mantendo a chama da tradição viva para Nuno. "Tem melancolia, mas tem alegria também", escreveu Alessandra.



Marina Colasanti, autora de mais de 70 obras e vencedora de prêmios como o Machado de Assis e nove Jabutis, deixa um legado literário profundo e um exemplo de como viver intensamente os pequenos momentos. O velório da escritora será realizado no Parque Lage, um lugar emblemático de sua trajetória, nesta quarta-feira (29), das 9h às 12h.

