show Natascha Falcão encerra turnê estadual de "Ave Mulher" nesta quinta (5), no Teatro do Parque O show que circulou por quatro cidades pernambucanas terá participações de Uana e Mônica Feijó

A cantora, compositora e atriz Natascha Falcão se apresenta nesta quinta (5), no Recife. Ela trará ao Teatro do Parque, no centro do Recife, o último show da circulação estadual do seu primeiro álbum, “Ave Mulher”, lançado em 2023.

A artista recifense – radicada há 10 anos no Rio de Janeiro –subirá ao palco às 20h (os portões do Teatro do Parque abrem às 19h), apresentando canções do álbum, releituras de clássicos da música pernambucana e do EP “Universo de Paixão”, seu mais recente trabalho, lançado em junho deste 2024.

No show desta quinta (5), Natascha contará com as participações especiais das cantoras Mônica Feijó e Uana.

“Ave Mulher”

Em palco, a dramaturgia que envolve a “ave-mulher”, algo entre o mítico e o voluptuoso, se constrói ao longo do espetáculo e da interpretação forte e do canto e presença viçosa de Natascha.

A sonoridade do álbum, presente nos shows ao vivo, transita entre os elementos tradicionais nordestinos e o pop experimental contemporâneo.

“Ave Mulher é um símbolo, um arquétipo, um animal de poder, que celebra a força e a riqueza cultural de onde eu venho”, diz Natascha.

A repercussão do álbum e do seu trabalho como cantora rendeu a Natascha uma indicação ao Grammy Latino, como Revelação de 2023.

A circulação estadual de “Ave Mulher” contou com incentivo do Funcultura, Fundarpe e Secretaria de Cultura de Pernambuco, apoio do Cine Teatro do Parque, do Novotel Recife Marina e do Anjo Solto.

Foram quatro cidades percorridas: São José do Egito, na Festa de Louro, com participações de Bia Marinho e Anaíra Mahin; Recife, na Torre Malakoff, com participações de Nilton Junior, Isaar e Negadeza; Olinda, na Casa Estação da Luz, com participação de Martins; e no Festival O Canto da Sereia; em Itamaracá, com participação de Lia de Itamaracá.

SERVIÇO

Natascha Falcão, com o show “Ave Mulher”

Quando: Quinta (5), a partir das 20h (portões abrem às 19h)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 10, à venda no Sympla

Instagram: @nataschafalcao





