youtube No Detalhe: André Estanislau e Rafael Cabral estreiam podcast no Youtube No programa, os jornalistas recebem convidados famosos e anônimos para abordar histórias curiosas, com muito bom humor

No Detalhe: esse é o nome do podcast que os jornalistas André Estanislau e Rafael Cabal estrearam, na noite desta quinta (4), no Youtube. Semanalmente, a dupla receberá convidados, sejam eles celebridades ou anônimos, para um bate-papo recheado de bom humor, abordando histórias curiosas e, claro, engraçadas.

No episódio de estreia, o entrevistado foi o influenciador pernambucano Artur Braz, que, recentemente, viralizou na internet com o vazamento de um vídeo íntimo e com uma entrevista hilária que deu para a tevê, ao lado do advogado, comentando o incidente.

O podcast No Detalhe será exibido todas as quintas-feiras, às 20h, no canal do programa no Youtube.

Programa

O nome do podcast vem de uma expressão usada recorrentemente por André Estanislau na tevê. “Meu nome é detalhe”, diz, por vezes, o apresentador do programa Cidade Alerta, exibido diariamente na TV Guararapes/Record.

Rafael Cabral é repórter do programa, conhecido pelo jeito “ingênuo” e divertido com que realiza suas reportagens e interage com os entrevistados.

“Eu já tinha, há muitos anos, essa ideia de fazer o podcast. Quando Rafael entrou no programa, com aquele jeito divertido dele, eu pensei que poderia dar certo fazer com ele”, conta Estanislau.

A ideia do No Detalhe é trazer, a cada programa, tanto celebridades (artistas, influencers, profissionais publicamente conhecidos) quanto pessoas anônimas, para abordar histórias curiosas e engraçadas.

“Eu estou super empolgado, porque eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de conversar com o povão, com um artista… eu gosto da ‘resenha’ também”, diz Rafael. “Todo mundo tem um podcast, só que a gente quer levar algo diferente. Uma pegada mais coloquial, mais simples.”

Esse é o grande diferencial do No Detalhe, como endossa André Estanislau. “A gente usa a linguagem popular, acessível para as classes A, B, C, D. É importante falar como o povo fala, isso aproxima o público.”

Convidados

“A gente vai entrevistar desde Dona Zefinha, lá do alto José do Pinho, que tem uma história bacana, ao influenciador que está em alta, ao cantor, ao artista”, conta Rafael.

Sobre alguns nomes que estarão nos próximos episódios do No Detalhe, adiantamos: o radialista Jota Ferreira, padre Cosmo, o biólogo André Maia, Jatiaty Xavier, mais conhecido como “seu Madruga”, “o cinegrafista mais azarado de Pernambuco”, acrescenta Estanislau.



