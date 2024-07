O antes e depois de Amanda Kimberlly, mãe da nova filha de Neymar, chocam web: "Ela mudou o DNA"

A- A+

Amanda Kimberlly não é mais a mesma. Mãe da recém-nascida Helena — fruto de uma relação pontual com o jogador Neymar —, a modelo e influenciadora digital, de 30 anos, mudou radicalmente a aparência do rosto e do corpo, por meio de intervenções estéticas, nos últimos oito anos.

Neste sábado (20), internautas ficaram surpresos ao constatar que a moça foi uma das participantes da versão brasileira do reality show "Are you the one?", da MTV, em 2016.

"Ela mudou o DNA", ironizou uma usuária do X, ao comentar que não conseguia mais reconhecê-la. "Impossível ser a mesma mulher", acrescentou, espantada, outra internauta.

Amanda se envolveu com Neymar no início de outubro de 2023, no período em que Bruna Biancardi — namorada do esportista — estava parindo Mavie, que chegou ao mundo no dia 6 daquele mês.

O craque, aliás, não esteve presente no nascimento de Mavie, já que se encontrava fora do Brasil, em Barcelona, na Espanha, onde também estava Amanda à época. O atacante foi "flagrado" na cidade ao ser filmado numa boate, ao lado de duas mulheres, dentro de um cercadinho vip no local.

Neste sábado (20), internautas resgataram uma declaração antiga de Amanda durante uma entrevista, depois de integrar o reality show "Are you the one? Brasil", em que participantes são forçados a encontrar seus pares amorosos por meio de combinações testadas e colocadas à prova.

Na ocasião, ela enfatizou que estava correndo atrás da projeção midiática de sua imagem.

Após deixar o confinamento, Amanda afirmou que só havia topado entrar no elenco do programa porque estava buscando fama e riqueza.

"Todo mundo fala: 'Ah, por que você foi para o reality show?' E eu falo: 'Amor, eu fui pela fama e pelo dinheiro'. Sou bem sincera! Fui pelo dinheiro e para aparecer", ela contou, aos risos, ressaltando que nunca esteve interessada em "encontrar o amor de sua vida" dentro do reality show.

Amanda Kimberlly, que prefere ser chamada pelo apelido Kim, já namorou o músico Lucas Kobayashi, o Koba, guitarrista e um dos vocalistas da banda Restart, sucesso nos anos 2000.

Desde que o caso com Neymar veio à tona, ela não para de ganhar milhares de seguidores nas redes sociais. Em apenas um mês, saltou de 200 mil para 775 mil seguidores no Instagram.

