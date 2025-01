A- A+

Big Brother Brasil O que tem na Xepa do BBB 25? Cardápio com dieta restrita inclui carnes de segunda e itens básicos Participantes em grupo em desvantagem na cozinha do reality show tem acesso a iguarias como rabada, moela, fígado, biscoito e rapadura

O BBB 25 mal começou, e já tem gente reclamando da necessidade de ter que comer rabada logo antes de dormir.

"Eu gosto de rabada. Mas pensa só... Agora à noite, eu não queria comer rabada", lamentou o ator Diogo Almeida, que está na Xepa ao lado da mãe, Dona Vilma, e das duplas formadas por Thamiris e Camilla e Arleane e Marcelo.

Os seis participantes do BBB - Big Brother Brasil são os únicos que estão, nesta semana, com o cardápio limitado.

O restante está no grupo Vip, com direito a uma lista extensa e variada de alimentos — ao entrarem na casa, todos passaram por uma mesma dinâmica que definiu tal divisão.

Mas, afinal, qual o cardápio da Xepa no BBB 25?

Seguindo o padrão da última edição do reality show, o cardápio da Xepa do Big Brother Brasil é composto por carnes de segunda — normalmente mais duras e com maior concentração de gorduras e nervos —, além de itens básicos.

Confira a seguir:

Carnes

Fígado;

Rabada;

Dobradinha;

Moela;

Língua de boi.



Frutas

Banana;

Limão;

Laranja.

Itens básicos

Feijão;

Arroz;

Biscoito;

Pão;

Leite em pó;

Verduras;

Ovo.

Doces

Goiabada;

Rapadura.

