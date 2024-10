A- A+

FORMAÇÃO Inscrições abertas para oficina "O Jogo da Máscara Teatral" no Recife Aulas ocorrem no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro) e serão realizadas pelo grupo Maschere Ateliê

Estão abertas as inscrições para a oficina "O Jogo da Máscara Teatral", que será realizada no Recife em novembro. A atividade será ministrada pelo grupo de pesquisa Maschere Ateliê, do Rio de Janeiro, no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro).

As aulas estão previstas para os dias 9 e 10 de novembro, das 09h às 12h e das 14h às 17h, sob o comando do ator e professor Eduardo Vaccari. Ele é fundador do Maschere, núcleo de estudo de máscaras no teatro.

Realizada pela primeira vez no Recife, a oficina é voltada para estudantes de teatro, atores e palhaços. As inscrições devem ser feitas através de um formulário online, no perfil @maschereatelie ou pelo WhatsApp (21) 97096-2023.



Veja também

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Musical sobre Elis, Odara e balada olindense são opções