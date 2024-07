A- A+

O que vender no OnlyFans? Apesar de a plataforma geralmente ser associada à divulgação de fotos e vídeos de cunho erótico, famosos têm utilizado a ferramenta também para outras finalidades e esses assuntos abarcam desde foto dos pés a projetos musicais de artistas já em evidência.



Mesmo com um projeto diferenciado, esses criadores de conteúdo podem ganhar rios de dinheiro no OnlyFans.



Veja abaixo alguns exemplos de conteúdos vendidos na plataforma OnlyFans por celebridades:

Foto dos pés

Há quem se sinta nas alturas com uma simples foto do pé de outra pessoa. A prova disso é que famosos como os ex-BBBs Natália Casassola e Felipe Prior criaram perfil e fazem sucesso também com a foto de seus membros inferiores.



A última a entrar nesse nichado grupo é a cantora britânica Lily Allen, que surpreendeu os fãs ao anunciar que passaria a vender as imagens por cerca de £ 8, aproximadamente R$ 57 por mês, no OnlyFans.

Conta de Lily Allen no OnlyFans — Foto: Reprodução

Ensaios sensuais

Este é o conteúdo mais comum na plataforma OnlyFans. Publicação de fotos sem ou com quase nenhuma roupa são uma das que costumam fazer maior sucesso.



A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está nessa lista (e o faturamento dela já chegou a ser de R$ 200 mil mensais), que conta ainda com a influenciadora digital Geisy Arruda e MC Mirella. O rapper Tyga é um dos que já tiveram perfil no OnlyFans com esse propósito.



Key Alves, atleta de vôlei do Osasco e influencer: perfil no Onlyfans — Foto: Arquivo pessoal

Conteúdo adulto explícito

Outras personalidades já se renderam à divulgação de fotos e vídeos de momentos mais picantes sem qualquer tipo de tarja no OnlyFans.



Aliás, cabe lembrar que antes do OnlyFans, a modelo Andressa Urach e a influenciadora digital Mia Khalifa já eram bem conhecidas na web por aparecerem em filmes adultos. A estrela pornô líbano-americana já chegou, inclusive, a ser uma das pessoas com maior número de assinantes (22,7 milhões), com faturamento mensal de cerca de US$ 6,42 milhões (R$ 36,4 milhões na atual cotação).



A modelo Andressa Urach — Foto: Divulgação

Rotina de treinos

Algumas pessoas, entretanto, já preferem se distanciar de publicações com conteúdo mais sensual e partem para assuntos de lifestyle. É o caso, por exemplo, das lutadoras de UFC Amanda Ribas e Bruna Brasil, que, enquanto se dedicam aos exercícios físicos para manter a forma para as disputas, publicam dicas e vídeos de seus treinos, inspirando os seguidores que buscam o shape dos sonhos ou até mesmo com o mesmo propósito das atletas.

Lutadoras de UFC Amanda Ribas e Bruna Brasil exibem rotina de treinos no OnlyFans — Foto: Instagram

Lançamentos musicais

Algumas cantoras preferem divulgar de forma antecipada novas músicas e projetos profissionais apenas para assinantes. Apesar de não se restringir apenas a este tipo de conteúdo, Anitta tem utilizado a plataforma para esta finalidade, além de compartilhar fotos e vídeos de outros assuntos. Antes de anunciar a sua aposentadoria da cena musical em janeiro deste ano, a rapper australiana Iggy Azalea também fazia divulgações semelhantes em sua conta no OnlyFans.



Anitta compartilhou clique em seu Instagram — Foto: Reprodução/Instagram

Papo sobre maternidade

A influenciadora digital Danielle Favatto se diferencia de todas as últimas personalidades citadas. A filha do ex-jogador e hoje senador Romário criou uma conta na plataforma para manter uma conversa sobre ser mãe de primeira viagem. “Eu era aquela pessoa que se a criança chorasse no avião, eu já ficava perturbada. Como venho aprendendo no dia a dia, achei legal a ideia de criar um perfil na plataforma para fazer vídeos sobre o assunto”, disse ela, que é mãe de Maria Eduarda, de 1 ano, à época.





Filha do ex-jogador e senador Romário conta experiências como mãe de primeira viagem no OnlyFans — Foto: Instagram

