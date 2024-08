Ópera "Kairós" estreia no Teatro Hermilo Borba Filho

A- A+

“Kairós: Minióperas de Um Tempo Oportuno”, ópera inédita produzida no Recife, estreia no Teatro Hermilo Borba Filho. A curta temporada conta com apresentações de quinta-feira (29) a sábado (31), às 20h, com entrada gratuita.

O espetáculo reúne quatro minióperas de cerca de 20 minutos cada, apresentadas em sequência. São adaptações de contos do italiano Dino Buzzati (1906-1972): “Equivalência”, “Delicadeza”, “Um Caso Assombroso” e “A Almôndega”.

As obras trazem referências ao universo do surrealismo e do teatro do absurdo. Essas características foram mantidas no roteiro operístico, que alude ao cotidiano, visto por meio de uma lente de aumento musical.

A direção geral da ópera é de Luiz Kleber Queiroz, que também está no elenco. Ele divide a cena com nomes como Anita Ramalho, Lucas Melo, Josie Emanuele, Osvaldo Pacheco, Rodrigo Lins, Vanessa Melo e Virgínia Cavalcanti.

No conjunto de câmera, estão Antônio Barreto (percussão), Gabriel David (violoncelo, Jaderson Tenório (clarinete) e Maria Aída (piano). A direção de arte leva a assinatura de Marcondes Lima.



Serviço:

“Kairós: Minióperas de Um Tempo Oportuno”

De 29 a 31 de agosto, às 19h

No Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Entrada gratuita

