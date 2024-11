A- A+

Concerto Orquestra Cidadã dos Meninos de Igarassu é atração da Caixa Cultural Recife neste domingo (17) Concerto com entrada gratuita contará com estreia de jovem solista ao violoncelo

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) dos Meninos de Igarassu realizará, neste domingo (17), às 15h, um concerto gratuito na Caixa Cultural, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

A apresentação terá peças para canto coral e a outra parte – para orquestra de cordas – contará com a participação das orquestras infantil e infantojuvenil dos Meninos de Igarassu. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria uma hora antes da apresentação.

A professora Basemate Neves, que atua na OCC Igarassu desde a criação do núcleo, e o professor de contrabaixo Ítalo Ferreira, que já foi aluno e monitor do projeto, dividirão a regência do espetáculo.

A apresentação contará, pela primeira vez, com uma solista, a violoncelista Mirelayne Maria, que interpretará a peça “La cinquantaine”, do compositor francês Jean Gabriel Prosper Marie (1852-1928).

“Coro e orquestra apresentarão um repertório eclético de músicas eruditas e populares, que, com certeza, ficará marcado em nossa história. Cada concerto é único e, em cada um deles, vibramos na expectativa de dar o nosso melhor”, comentou Basemate.

O professor regente Ítalo Ferreira informou que, durante o concerto, o grupo irá estrear um repertório novo.

“Nunca havíamos realizado um concerto nessa configuração, porque nossos alunos são bem jovens, mas agora podemos dizer que Mirelayne está pronta para o desafio. A maestrina, os alunos e eu estamos com as expectativas a mil para o espetáculo”, afirmou.

Orquestra Criança Cidadã (OCC)

A Orquestra Criança Cidadã promove, desde 2006, ações de apoio social para centenas de jovens entre seis e 21 anos, em três municípios de Pernambuco (Recife, Ipojuca e Igarassu).

Os alunos têm aulas de instrumentos de cordas, sopros ou percussão, além de teoria e percepção musical, solfejo, flauta doce e canto coral.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, no Recife (PE), a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte, com patrocínio máster da Caixa e do Governo Federal.

Serviço

CAIXA Cultural Recife

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Data: 17 de novembro

Horário: 15h

Ingressos: Entrada franca (os ingressos devem ser retirados na bilheteria uma hora antes da apresentação)

Classificação indicativa: livre

Acesso para pessoas com deficiência



Veja também

Cinema Denzel Washington comenta beijo gay que foi retirado de "Gladiador 2": "Se acovardaram"