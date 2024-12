A- A+

Cultura Popular Orquestra Revoltosa abre inscrições para oficina musical em quilombo no Sertão Formação gratuita, voltada para adolescentes e jovens, une educação musical e valorização do Frevo, patrimônio cultural da humanidade, no Quilombo de Inhanhum, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do São Francisco

A Orquestra de Frevo Revoltosa, da Sociedade Musical 5 de Novembro, está com inscrições abertas para a Oficina de Vivência Musical "Hoje Tem Frevo no Terreiro", que desta vez será realizada no Quilombo de Inhanhum, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do São Francisco, inteiror de Pernambuco.



A formação será realizada entre os dias 16 a 20 de dezembro. As aulas são destinadas aos adolescentes e jovens da comunidade e região. O projeto, que já passou pelo Quilombo de São Lourenço, em Goiana, na Zona da Mata Norte, no mês passado, busca levar a educação musical sobre o frevo de forma itinerante e gratuita.

Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade, o Frevo será trabalhado na oficina em um formato inovador, que traz aprendizado e ludicidade. Durante cinco dias, no contraturno escolar, os participantes terão contato com partituras, letras, instrumentos e a história do gênero musical.



A metodologia gamificada promove o aprendizado por meio de jogos e atividades dinâmicas, garantindo uma experiência acessível e divertida, contribuindo, dessa forma, para o ensino-aprendizagem dos participantes, de forma rápida e prática.

A oficina será conduzida por músicos da própria Orquestra Revoltosa, que levarão instrumentos e materiais para as aulas. Ao final do projeto, no sábado (13), haverá uma apresentação especial da orquestra na comunidade, com a participação dos alunos e entrega de certificados de conclusão.



Cada participante receberá ainda fardamento, material didático e lanche durante as atividades.

Sobre o projeto

O projeto "Hoje Tem Frevo no Terreiro" é uma ação pioneira no Estado. A iniciativa, que vai além do caráter itinerante, também visa contribuir na formação musical em quilombos de várias Regiões de Desenvolvimento do Estados (RDs).



Além de Santa Maria da Boa Vista, o projeto percorrerá outras localidades, incluindo Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, em janeiro de 2025.

As inscrições para o workshop estão abertas até o próximo domingo, 15 de dezembro, e podem ser realizadas online através da página oficial da Revoltosa no Instagram (@bandarevoltosaoficial). O link para o formulário está disponível na bio da página. As vagas são limitadas a 20 participantes, preenchidas por ordem de inscrição.

Com incentivo da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura, o projeto reforça a importância da apropriação cultural e da valorização das raízes pernambucanas, especialmente em um momento que antecede o Carnaval.

SERVIÇO:

Inscrições: Até 15 de dezembro (domingo)

Período das aulas: 16 a 20 de dezembro, no contraturno escolar, das 13h às 17h

Local: Quilombo de Inhanhum, Santa Maria da Boa Vista, PE

Informações e inscrições

Vagas limitadas.

