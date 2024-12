A- A+

Artes Cênicas Grupo Totem realiza oficina gratuita em Paulista, com performance no encerramento Na oficina "Corpo Contemporancestral", grupo compartilha experiência com povos indígenas

O Grupo Totem promove, nesta quarta-feira (11) e na quinta (12), a oficina “Corpo Contemporancestral”. A atividade será realizada no Instituto Educacional e Social de Artes e Ofícios Dom Helder Câmara, em Paulista.

Durante a vivência, que é gratuita, o grupo vai compartilhar a pesquisa que realizou junto aos povos indígenas Pankararu, Xukuru e Kapinawá sobre a luta pela terra e que culminou com o espetáculo “Retomada, em 2016”.

A oficina será ministrada pelos artistas Fred Nascimento, Lau Veríssimo, Inaê Veríssimo, Juliana Nardin e Taína Veríssimo, que compõem o Totem. São 20 vagas para jovens a partir de 13 anos e adultos.



Ao final da formação, alunos, integrantes do Totem e artistas convidados realizarão juntos a performance/intervenção urbana “Coragem Encarnada”. A apresentação ocorre na quinta-feira, às 13h, no campo de futebol da comunidade do Tururu, no bairro do Janga.



