dança Paço do Frevo realiza minicurso de danças populares para crianças As aulas acontecem nos dias 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de julho e as inscrições são feitas através do Sympla

Chegando o mês de julho e as férias da criançada pedem movimento! O Paço do Frevo, no Bairro do Recife, vai promover, neste mês de julho, o Minicurso de Férias de danças populares de Pernambuco, voltado para crianças de 5 a 12 anos.

A atividade será conduzida por mestras e mestres da Cia Abre-Alas e arte-educadores, que, além de danças populares, também irão ministrar oficinas de artesanato e ações relacionadas às manifestações culturais vistas durante as aulas.

O curso acontecerá das 14h às 17h, em um total de seis encontros: dias 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de julho. Serão duas turmas simultâneas, uma para crianças menores, de 5 a 8 anos, e outra de 9 a 12 anos. As inscrições são realizadas a partir do Sympla, e custam R$ 120.

Na programação de férias, estão visitas mediadas pelas exposições do museu, atividades de desenho, confecção de la ursa, produção de estandarte, modelagem com massa e, no fim das aulas, exposição dos trabalhos manuais criados durante o período.

A Cia Abre-Alas, de Mestra Landinha, a ‘Dama do Passo’, conduzirá os encontros de dança junto aos mestres Tonho das Olinda, Carlos Loy e da mestra, professora e arte-educadora Ângela Nascimento.

Uma das maiores divulgadoras e mantenedoras do nosso Frevo, Landinha participou ativamente do processo de prática e evolução dos passos de Frevo realizados no ar, desenvolvidos por Nascimento do Passo, seu então companheiro.

Desde os anos 1980, ela atua em oficinas e desfiles que fortalecem a salvaguarda do patrimônio do Frevo.

SERVIÇO

Minicurso de Férias 'Ocupação Cia Abre-Alas'

Quando: dias 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de julho, das 14h às 17h

Onde: Paço do Frevo/Salas Nelson e Capiba (1º andar) | Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife (PE)

Inscrições: R$ 120, através do Sympla

