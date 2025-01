A- A+

Famosos Paris Jackson revela dependência e celebra sobriedade: "Hoje marca 5 anos que estou limpa e sóbria" Cantora e modelo, filha de Michael Jackson, usou as redes sociais para demonstrar gratidão por todas as coisas que viveu nesses cinco anos

Paris Jackson usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (7) para marcar os cinco anos de sobriedade. Em um post sincero, ela afirma que é "alcoólatra e dependente de heroína", mas que está limpa e sóbria há cinco anos. "Dizer que sou grata seria uma eufemismo pobre. A gratidão mal arranha a superfície", diz a cantora e modelo de 26 anos, filha do rei do pop Michael Jackson.

O post de Paris é acompanhado de um vídeo, sobre o qual ela diz: "Aqui está um pequeno retrato do que foi possível graças à minha sobriedade, e, meu Deus, eu não posso acreditar que quase perdi tudo isso."

Na mensagem, Paris expressa sua gratidão por todas as coisas que pode fazer hoje, sóbria:

"É por estar sóbria que posso sorrir hoje. Posso fazer música. Posso experimentar a alegria de amar meus cachorros e meu gato. Posso sentir o desgosto em toda a sua glória. Posso lamentar. Posso rir. Posso dançar. Posso confiar", diz a filha de Michael Jackson.

Leia a íntegra da mensagem de Paris Jackson

"Oi, eu sou o PK e sou alcoólatra e dependente de heroína. Hoje marca 5 anos que estou limpa e sóbria de todas as drogas e álcool. Dizer que sou grata seria um eufemismo pobre. A gratidão mal arranha a superfície. É por estar sóbria que posso sorrir hoje. Posso fazer música. Posso experimentar a alegria de amar meus cachorros e meu gato. Posso sentir o desgosto em toda a sua glória. Posso lamentar. Posso rir. Posso dançar. Posso confiar. Sinto o sol na minha pele e ele está quente. Descobri que a vida continua acontecendo, independentemente de estar sóbria ou não, mas hoje eu posso estar presente para ela.

Aqui está um pequeno retrato do que foi possível graças à minha sobriedade, e, meu Deus, eu não posso acreditar que quase perdi tudo isso. Obrigada."





''Noivado-relâmpago'

Em dezembro, ela revelou que está noiva do produtor musical Justin Long. Em suas redes sociais, ela fez uma homenagem para o aniversário de Justin e contou aos seguidores como costuma apelidá-lo: Blue. A pequena mostra da intimidade do casal emocionou os fãs.

A família Jackson, no entanto, está preocupada com o relacionamento, que classifica como um "noivado-relâmpago". Fontes próximas aos Jackson afirma que eles estão preocupados que Justin queira apenas o dinheiro de paris. Herdeira de Michael Jackson, ela é dona de uma fortuna estimada em US$ 100 milhões (cerca de R$ 600 milhões)

