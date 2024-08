A- A+

MÚSICA Paula Lavigne comemora 82 anos de Caetano Veloso nas redes sociais: "Vovô, nós te amamos muito" Empresária compartilhou cenas do cotidiano do casal

Paula Lavigne, empresária e esposa de Caetano Veloso, compartilhou nas redes sociais um vídeo em comemoração ao aniversário do compositor, que completa 82 anos nesta quarta-feira (7).

Ao som de “You and me”, de Julie Andrews e Robert Preston, o vídeo mostra cenas do cotidiano do casal: Caetano e Paula fazendo exercícios, se arrumando, trocando beijos, vendo televisão na cama, nadando, esparramados no sofá...

“Vovô, nós te amamos muito. Parabéns!”, escreveu Paula na publicação, que foi comentada por famosos como Beth Goulart, Bárbara Paz e Letícia Sabatella, que desejaram feliz aniversário ao baiano.



No último sábado (3), o aniversariante estreou, no Rio, uma nova turnê: “Caetano & Bethânia”, ao lado da irmã.

“O Rio de Janeiro é o Brasil, o Rio de Janeiro é o Brasil inteiro. Desde menino eu sabia disso. No quintal de uma casa no interior da Bahia, em Santo Amaro, eu sabia que o Brasil, quando a gente pensa o Brasil, era o Rio de Janeiro”, disse Caetano, em suas redes sociais, em depoimento a fim de aguçar o público para a turnê.

Os dois irmãos se apresentam nesta quarta em Belo Horizonte (Estádio Mineirão). Depois, passam por Belém, (29/9, no Hangar), Porto Alegre (12/10, na Arena do Grêmio), Brasília (9/11, na Arena BRB Mané Garrincha), Salvador (30/11, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova) e, enfim, São Paulo (14/12, no Allianz Parque).

