A- A+

CELEBRIDADES Paulo Vieira se encanta com nova funcionária do lar e diverte seguidores Ator e comediante compartilhou relato em suas redes sociais

O ator, apresentador e comediante Paulo Vieira fez uma thread no Bluesky para falar sobre sua nova funcionária, a quem trata como Vó. Em divertido relado, que viralizou nas redes, ele contou sobre como foi a contratação da nova ajudante.

"Eu garrei um amor imediato por ela. Tem 62 anos, é claramente uma entrevistada do 'Avisa lá que eu vou' (programa de Paulo no GNT), mineira, cozinha pra carai e eu ainda vou chamar de Vó. Deus me ama muito. Vou cobrir ela de dinheiro, CLT, plano de saúde, mimo e amor", se declarou o humorista.

Paulo ainda se divertiu ao relatar uma confissão de Vó: ela costuma travar sua coluna uma vez por ano.

"Vejam que sorte a minha, ela está justamente na travada de coluna anual. De modo que Vó não trabalhou um dia e já está de atestado", se divertiu o ator.

Encantado por Vó, Paulo inseriu um emoji de carinha com olhos de coração ao falar sobre a baixa estatura da senhora. Ele ainda sugeriu que, pelas dificuldades físicas da funcionária, ele vá passar a se policiar mais para deixar a casa mais arrumada para ela. E revelou ainda que já tem uma ajudante do lar, Dona Eli, que trabalha como diarista em sua casa e que passará a ir mais vezes para ajudar Vó.

"Nada na minha vida pode ser normal. Já me vejo daqui 10 anos com um asilo em casa onde nenhuma das senhoras faz nada e uma é empregada da outra num esquema de pirâmide bizarro e no fim eu precisarei limpar minha própria casa pra poupar as old queridas. Amo minha vida", concluiu.

Veja também

Narah Baptista Modelo brasileira Narah Baptista revela que está grávida do ator Vincent Cassel