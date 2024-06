A- A+

SÃO JOÃO Pé de Serra em ônibus e Santos Juninos em uma bike? Só nos festejos no Recife Ciclo Junino na capital pernambucana inclui roteiros temáticos no projeto "Olha! Recife", a partir desta quarta-feira (12)

É que quando chega junho, Recife é do forrobodó. Um pé de serra aqui, um rala bucho acolá, com pausa para curtir os Santos Juninos e também conhecer outras tradições de um ciclo que pode ser curtido, inclusive, em um tour de bike ou a bordo de um catamarã, e até no 'xenhenhém' de um ônibus.



A partir desta quarta-feira (12), a capital pernambucana dá início a roteiros, dos mais diversos, com temática voltada aos festejos de São João em passeios organizados pelo projeto Olha! Recife.



O start será a bordo do primeiro "Ônibus do Forró", a partir das 18h, com saída da Praça do Arsenal (Bairro do Recife) para o Sítio Trindade - polo que integra a programação do ciclo junino da cidade.









Assim como na quarta-feira, o mesmo roteiro de ônibus se repete no sábado (15) e domingo (16), além dos dias 22, 23 e 29 de junho.



E dentro do ônibus um trio de forró pé de serra engata o repertório. As inscrições para o passeio, gratuito, devem ser feitas nesta terça-feira (11) no site do projeto.

Forrobodó de Catamarã ou de bike?

Com o tema "Recife e Suas Pontes", no sábado (15) o projeto - que é idealizado pela Prefeitura do Recife - vai explorar os rios da cidade.



Olha! Recife de Catamará integra programação do projeto | Crédito: Sol Pulquério/PCR

Com saída do Catamaran Tours, localidades como o Parque de Esculturas Francisco Brennand e Rua da Aurora, podem ser contempladas durante o passeio.

Já no domingo (16), vai ser de bike o tour com o roteiro Santos Juninos. Da Praça do Arsenal, o ponto de encontro inicial, o passeio passará pelo Convento de Santo Antônio, Pátio de São Pedro e polos juninos no Centro da cidade.



Convento de Santo Antônio, Recife | Crédito: Reprodução/Instagram

No mesmo dia, mas a pé, haverá o roteiro "Arraiá do Olha" - ocasião em que os participantes também vão conhecer tradições dos festejos juninos do Recife.

E finalizando a programação dos passeios, na quarta-feira (19) é a vez do Olha! Recife, também a pé, curtir os "Cinemas e Cenários" da cidade, passando por antigos cinemas de rua, em celebração ao Dia do Cinema, comemorado na mesma data.

Inscrições

Para todos os passeio do projeto, interessados devem fazer a inscrição, gratuita, no site (www.olharecife.com.br). Também por lá, deve realizar o cadastro quem quiser participar do "Recife Walking Tour".



O passeio, um roteiro fixo também promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Lazer da cidade, acontece sempre às sextas-feiras às 9h30, com saída da Praça do Arsenal, de onde os participantes são levados para explorar ruas do Bairro do Recife, e outros pontos.

Programação:



Olha! Recife de Ônibus

"Ônibus do Forró" - Especial São João

Quando: Quarta-feira (12), 18h

Onde: Saída da Praça do Arsenal (Bairro do Recife)

Inscricões nesta terça-feira (11), às 9h, no site do Olha! Recife

Olha! Recife de Ônibus

"Ônibus do Forró" - Especial São João

Quando: Sábado (15), 18h

Onde: Saída da Praça do Arsenal

Inscricões na quarta-feira (14), às 9h, no site do Olha! Recife

Olha! Recife de Ônibus

"Ônibus do Forró" - Especial São João

Quando: Domingo (16), 18h

Onde: Saída da Praça do Arsenal

Inscricões na quarta-feira (14), às 9h, no site do Olha! Recife

Olha! Recife de Catamarã

"Recife e Suas Pontes"

Quando: Sábado (15), 9h

Onde: Saída do Catamaran Tours

Inscrições na quarta-feira (14), às 9h, no site do Olha! Recife

Olha! Recife a Pé

"Arraiá do Olha!"

Quando: Domingo (16), 9h

Onde: Saída da Praça do Arsenal

Inscrições na quarta-feira (14), às 9h, no site do Olha! Recife



Olha! Recife a Pé

"Cinemas e Cenários"

Quando: Quarta-feira (19), 14h

Onde: Saída da Praça do Arsenal

Inscrições na quarta-feira (14), às 9h, no site do Olha! Recife



Olha! Recife a Pé

"Recife Walking Tour"

Quando: Sexta-feira (21), 9h30

Onde: Saída da Praça do Arsenal

Inscrições na quarta-feira (14), às 9h, no site do Olha! Recife

Olha! Recife de Bike

"Santos Juninos"

Quando: Domingo (16), 9h

Onde: Saída da Praça do Arsenal

Inscrições na quarta-feira (14), às 9h, no site do Olha! Recife

