A- A+

Famosos Pé frio? Ex-BBB Eslovênia nega ser culpada pela vitória do Boi Caprichoso, no Festival de Parintins Torcedores da agremiação campeã compareceram no hotel onde influencer estava para agradecê-la por torcida à rival

Leia também

• Festival de Parintins: entenda como é definido o título entre bois Caprichoso e Garantido

• Boi Garantido e Boi Caprichoso se unem para apoiar Isabelle no BBB 24

• Cunhã-poranga do Boi Caprichoso exalta a "rival" Isabelle no BB 24; "Rivalidade fica na arena"

“Foi só a Eslovênia declarar torcida para o Garantido que o Boi Caprichoso ganhou” é uma publicação feita no X (ex- Twitter) em 2022, mas poderia ser de 2023 ou 2024.



Basta conferir algumas postagens na plataforma para ver que internautas atrelam o tricampeonato da agremiação azul e branca este ano, no Festival de Parintins, justamente às vezes que a ex-BBB compareceu à disputa realizada no bumbódromo.

Ao se defender das “acusações” de ser pé frio, Eslovênia Marques até brincou, dizendo que ano que vem irá trocar a sua torcida. Até aqui a ex-BBB vinha declarando apoio ao Boi Garantido, que tem como cunhã-poranga a também ex-BBB Isabelle Nogueira.

— Acabei de saber que o Garantido perdeu e estão colocando a culpa em mim. Ano que vem, já está certo, vou estar toda de azul lá em Parintins — diz ela em um vídeo publicado nos stories, do Instagram.

Um fã, entretanto, defendeu a paraibana, que participou da 22ª edição do Big Brother Brasil. “A culpa não é da Eslovênia, o Garantido fez o possível para ver o sucesso deste Festival de Parintins. Ninguém deveria ser culpado e ninguém foi derrotado”, afirmou.

Dias atrás, alguns torcedores da agremiação azul e branca, confiantes na vitória, até realizaram uma festa na porta do hotel onde Eslovênia estava hospedada, no Amazonas, agradecendo a ex-BBB pelo “apoio” ao Boi adversário na disputa.

Com as notas divulgadas nesta segunda-feira (1°), a vitória do Boi Caprichoso se deu com a diferença de uma margem pequena. A campeã azul e branca superou com 1259,3 pontos o Garantido, que terminou a disputa de três noites logo atrás, com 1259,2.

Vitória do Boi Caprichoso

Logo após a leitura das notas, o perfil do Caprichoso no Instagram publicou uma comemoração pela vitória. "Um tricampeonato construído a muitas mãos, lágrimas, suor e o talento imensurável do artista Caprichoso. Risos e choros se confundem num êxtase de felicidade infinita. Povo Caprichoso, somos campeões do maior festival de todos os tempos", disse.

Esta se trata da 24° vitória da agremiação em Parintins. Nas 57 edições do festival, o Garantido sagrou-se campeão 32 vezes. Em 2020, a disputa terminou em empate.

Os 21 quesitos analisados pelos jurados foram: Apresentador, Levantador de Toadas, Batucada/Marujada, Ritual Indígena, Porta-Estandarte, Amo do Boi, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-poranga, Boi Bumbá Evolução (tripa do boi), Toada, Pajé, Povos Indígenas, Taxauas, Figura Típica Regional, Alegorias, Lenda Amazônica, Vaqueirada, Galera, Coreografia e Organização do Conjunto Folclórico.

Veja também

MÚSICA Amsterdã proíbe fãs de Taylor Swift de acamparem ao redor do estádio antes dos shows