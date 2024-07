A- A+

TEATRO Peça "A Receita" ganha apresentação no Recife neste final de semana Espetáculo encenado pela atriz Naná Sodré terá sessão no Espaço O Poste

O espetáculo “A Receita” está em circulação por municípios de Pernambuco. Neste sábado (3), ele chega ao Recife, com apresentação gratuita no Espaço O Poste, às 19h.



Tocando no tema da violência doméstica, a peça conta a história de uma mulher negra, casada e com filhos, que cotidianamente é agredida. O monólogo é estrelado pela atriz Naná Sodré, com texto e direção de Samuel Santos.

“A Receita” é resultado da pesquisa continuada em matriz africana realizada pelo grupo O Poste Soluções Luminosas. A peça toma como base a ancestralidade corporal e vocal, traçando um paralelo entre os orixás no terreiro de candomblé e as entidades da umbanda e da jurema sagrada.

Além da sessão do espetáculo, o grupo O Poste comanda a oficina intitulada “O Corpo Ancestral – Mostrar fazendo”, também gratuita. Compartilhando os caminhos da poética e da pesquisa do grupo, a atividade ocorre nesta sexta-feira (2), às 18h30.

O projeto de circulação “A receita: sendo, fazendo e mostrar fazendo” é financiado pelo Funcultura. Começou em Glória do Goitá, na Zona da Mata, no dia 20 de julho. Após o Recife, passará por Garanhuns, no Agreste, nos dias 30 e 31 de agosto.

