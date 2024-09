A- A+

O ator Pedro Ottoni se surpreendeu com a repercussão de um relato a seu respeito — que viralizou nos últimos dias — realizado por uma motorista de aplicativo nas redes sociais.



Jovem de 21 anos, o carioca criado na comunidade do Mandela, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, depositou R$ 1 mil para a profissional autônoma, por meio de pagamento via PIX, após ouvi-la dizer, durante uma corrida entre o bairro de Madureira e o Centro, que ela estava com dificuldades para conseguir pagar o material escolar da filha. A lembrança do fato comoveu o artista.

"Oi, Onilla, vi seu depoimento. Passando aqui para dizer que espero que tenha conseguido comprar o material de sua menina! Muito obrigado pelo carinho, fiquei emocionado ao relembrar essa história. Beijão e que Deus esteja sempre abençoando você e sua família", escreveu o artista, em recado privado para a motorista, na última quinta-feira (26). A mensagem foi compartilhada por Onilla por meio do Threads. "Ah, gente, ele é um fofo", elogiou a motorista.







Entenda a história

A motorista de aplicativo Onilla, que costuma usar as redes sociais para relatar "causos" vivenciados no trabalho, compartilhou uma história que comoveu internautas na última semana. Ela relatou que, durante uma corrida realizada numa madrugada — às 4h, entre Madureira e o Centro da cidade do Rio —, recebeu um presente surpresa do ator Pedro Ottoni.

Onilla disse que o artista entrou no carro com outros dois rapazes e que ela logo reconheceu Pedro — integrante do elenco da série de humor "Toda família tem" e criador do canal de YouTube "ATORmentado" — enquanto realizava a corrida. Ele, então, perguntou o motivo para que ela estivesse trabalhando de madrugada, e ela respondeu: "Eu expliquei que infelizmente o pai da minha filha não havia cumprido o acordo de pagar o material escolar dela, e eu precisava como sempre tampar esse buraco que, mais uma vez, ele tinha deixado".

Em seguida, o ator viu uma placa que tinha o PIX da motorista e indicava a venda de trufas no carro, algo que Onilla disse fazer para complementar a renda. O artista perguntou se havia algum doce para que ele comprasse. A motorista respondeu que não tinha porque também estava "sem grana" para comprar os ingredientes da receita.

Pois bem, na hora em que os passageiros chegaram ao destino, algo imprevisível aconteceu. "Ele disse: 'Nina, vai pra casa!'. Eu dei um sorriso meio sem graça e falei: 'Quem me dera'. Ele só falou: 'Olha sua conta e vai pra casa agora'. Saiu, bateu a porta do carro e sumiu na multidão da Praça da Harmonia. Fiquei cabreira, fui olhar a conta e pasmem... Ele tinha feito um PIX no valor de R$ 1 mil. Eu fiquei em choque e na hora só sabia agradecer e chorar ao mesmo tempo. Eu nunca pude agradecer a ele. Então, estou aproveitando o espaço e o engajamento dos últimos dias aqui para dizer: Pedro Ottoni, muito obrigada", finalizou Onila.

