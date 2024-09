Pedro Vasconcelos revela vício em drogas após papel: "Tudo começou a desmoronar"

A- A+

O ator Pedro Vasconcelos, ex-Globo, postou um desabafo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (23). Galã nos anos 1990, o ator disse ter se viciado em drogas durante laboratório que fez para interpretar personagem na Globo.



Para viver o personagem dependente químico na minissérie O Portador (1990), Pedro disse que teve problemas com o vício. “Fui interpretar um personagem viciado em drogas... E acabei me tornando um também! Parece surreal, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu”, comentou.



“Como eu entrei nessa armadilha? E, mais importante, como consegui escapar? Meu personagem estava afundado em drogas, e por um impulso inconsequente, tomei uma decisão que quase destruiu minha vida”, detalhou o ator.

“Foi aí que tudo começou a desmoronar... Gravamos a série O Portador em 1990. Meu personagem estava afundado em drogas, e por um impulso inconsequente, tomei uma decisão que quase destruiu minha vida. O que aconteceu a seguir? Minha vida virou de cabeça para baixo, e o vício me prendeu de uma forma que eu jamais imaginei.”

Pedro Vasconcelos, que passou anos atuando como diretor na emissora, descreveu seu envolvimento com entorpecentes. "No caso do personagem, o uso de drogas pesadas seria uma experiência importante para realizar meu trabalho. A partir dali, peguei a energia daquele ser humano, comportamental, mental e emocionalmente, e me destruí. Fiquei exatamente como ele, perdido, viciado e escravo de meus comportamentos inconscientes."

O ator ainda lembra como conseguiu se livrar da dependência química.“Como sair dessa? Pela mesma porta que entramos. A modelagem, ou o laboratório, muda a nossa energia pessoal e causa transformação em nosso ser... Comecei a me imaginar saudável, feliz e fazendo as coisas que de verdade eu amava fazer.”

Pedro Vasconcelos também atuou nas novelas Top Model (1989), Riacho Doce (1990), Vamp (1991), A Próxima Vítima (1995), além de Malhação (1997). Em seguida, dedicou-se à carreira de diretor. Seu último trabalho na emissora foi em Espelho da Vida (2018).

