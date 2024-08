Personal, evangélico e conselheiro de mulheres: conheça o novo coach de Maiara, que bombou na web

A- A+

O personal trainer rondoniense Rafael Varela, de 32 anos, tem um novo objetivo desde que passou a planejar os treinos de Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa. Em uma publicação, feita em parceria com a cantora no Instagram, no último domingo (11), ele afirmou que vai criar “um novo protocolo” para a artista, focando em “estruturar” o corpo dela, com foco no ganho de massa corporal.

“Aguardem uma nova Maiara”, pediu ele aos seguidores, recebendo diversos comentários elogiosos sobre a nova aluna. “Bora Rafa, massa nela”, comentou um amigo. Em sua descrição, o personal afirma que ajuda as pessoas que atende “a conquistar o corpo dos seus sonhos em 90 dias”.





Rafael Varela é o novo personal trainer da cantora Maiara — Foto: Reprodução/Instagram

No perfil de Varela, seguido por mais de 530 mil pessoas, as publicações mostram os assuntos principais do coach. O tema academia domina a maior parte do feed. Há, porém, diversas publicações do personal sobre a fé.



Batizado no ano passado pelo pastor André Fernandes (conhecido religioso na web com quase 3 milhões de seguidores), o personal trainer tem orgulho de ter deixado uma vida deslumbrada com festas grandiosas e vida noturna para se dedicar à religião.



Antes, ele se considerava “um menino que não se preocupava com o futuro, curtia festas, bebidas, não orava, não ia para a igreja, não tinha compromisso com sua família, vivia em um mundo carnal e masturbação”. Depois: “Um homem maduro com propósitos, renunciado, com Deus na sua vida, edificado, ungido, família, provedor do seu lar”.





Existe o desejo de se relacionar verdadeiramente com uma pessoa que lhe dê carinho e afeição. “Gostaria de estar com alguém? Claro que sim. Abraçando, beijando, falando de Deus, do futuro, de sonhos. Já perdi muito tempo com curtição, e hoje não quero perder minha paz trazendo uma pessoa em uma viagem para suprir minha carência por sexo ou momento”, disse Varela uma vez.





Novo personal de Maiara, Rafael Varela se batizou com o pastor André Fernandes na Igreja Batista da Lagoinha — Foto: Reprodução/Instagram

Desde que entrou na Igreja Batista da Lagoinha, o personal tem se engajado muito no dia a dia da instituição religiosa. Ele participa até mesmo de cultos temáticos aos quais vai fantasiado. Nos comentários da publicação, os seguidores ficaram apaixonados pelo olhar penetrante de Varela. “Já pequei só de olhar. Tá repreendido”, afirmou uma internauta.

A vida dedicada à igreja fez com que Varela passasse a ter conhecimento sobre assuntos diversos da religião. Assim, tem usado vários aprendizados para dar conselhos para os seguidores. Vários deles, dedicados exclusivamente às mulheres.

“Se reconstrua quantas vezes forem necessárias mas nunca deixe de ser você. Você já foi bloqueada, desbloqueada, excluída, readicionada. Menos esquecida. Lembre-se sempre: tem um aprendizado em cima de toda essa turbulência. Você precisa do seu tempo. Porém, não deixe também de conhecer novas pessoas. Não fomos feitos para ficar só”. disse ele em uma publicação que conquistou até mesmo as irmãs Maiara e Maraisa, que curtiram.

