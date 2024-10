Projeto "F(r)icções" promove workshop gratuito para produção de podcasts sobre cinema

A- A+

Entre os próximos dias 4 e 8 de novembro, o projeto "F(r)icções - Laboratório de Ensaios de Cinema" ministra o seu terceiro e derradeiro módulo, com formação gratuita sobre a produção de podcasts e as possibilidades dessa linguagem de comunicação.

Gratuita, a formação será realizada em parceria com a 9ª Mostra Ambiental de Cinema do Recife (Maré). Interessados podem realizar a inscrição neste link, com o preenchimento de um formulário, até 25 de outubro.



A etapa, chamada de "Fabular", será ministrada por Márcio Andrade e Priscila Nascimento, e pretende também estimular a produção de um podcast pelos alunos.

Seguindo as políticas de promoção da diversidade do projeto, a iniciativa é voltada para pessoas que morem no Recife e na Região Metropolitana da capital pernambucana.









Vale destacar, ainda, que 13 das 25 vagas serão reservadas para pessoas autodeclaradas mulheres, negras, indígenas, LGBTQIA+, com deficiência, estudantes e professoras(es) da rede pública de ensino.

O resultado dos selecionados será divulgado no próximo 30 de outubro, por e-mail e na página do Instagram do projeto.

Possibilidade

de Criação

Para além da teoria, o "Fabular" vai levar os participantes ao contato com etapas da produção sonora, a exemplo do roteiro, do planejamento, da gravação e da edição.



Diverso quando se trata da temática, os alunos também vão se deparar com os principais formatos de um podcast, entre eles a entrevista, o debate e o storytelling.

No decorrer do workshop, integralmente on line, serão realizadas atividades ao vivo e assíncronas.

“Abordar o podcast (uma mídia em processo de popularização) favorece demais um formato que está em processo de uma profissionalização mais evidente e os participantes da oficina podem fazer parte deste movimento”, aponta Márcio Andrade, idealizador do F(r)icções e ministrante de todos os módulos da edição

Crédito: Roberto Fernandes

Os participantes serão estimulados, ainda, ao trabalho em grupo e produção de podcasts de debate sobre curtas-metragens, sob orientação dos ministrantes sobre escrita de roteiro, gravação e edição para esse formato, a partir de curtas-metragens apresentados na mostra.

Sobre o F(r)icções

Os workshops são parte do projeto F(r)icções, que produz também ensaios, lives, podcasts e videocasts que buscam explorar as ambivalências da imagem, aquilo que pode pensado/falado a partir do que é visto, instigando as perguntas, as ambivalências, as hipóteses, as incertezas.



Os materiais produzidos podem ser acessados no site do projeto, onde também é possível encontrar as críticas produzidas ao longo dos módulos do workshop.

A terceira edição do F(r)icções - Laboratório de Ensaios de Cinema tem incentivo do Funcultura, Secretaria de Cultura de Pernambuco/Fundarpe, Governo do Estado de Pernambuco.



O primeiro módulo, “Olhar”, foi uma parceria com a 3ª Mostra da Diversidade Sexual no Sertão do Pajeú, produzida pela Xerém Produções.



Já o segundo e o terceiro módulos, respectivamente, “Imaginar(-se)” e “Fabular”, são parcerias com o Cine Proa – Festival de Documentários do Sertão do São Francisco, produzido pela Abajur Soluções Artísticas e a Mostra Ambiental de Cinema do Recife - MARÉ, produzida pela Bonsucesso Comunicação e Cultura.

Serviço

F(r)icções – Laboratório de Ensaios de Cinema

Terceiro Módulo: “Fabular”, dentro da Mostra Ambiental de Cinema do Recife - MARÉ

Quando: de 4 a 8 de novembro de 2024, das 19h às 21h (on-line)

Inscrições gratuitas até a 25 de outubro neste link

Informações: [email protected] // @fric.coes // www.friccoes.com

Veja também

FAMOSOS Confira a reação de João Vicente ao saber que Sabrina Sato espera filho de Nicolas Prattes