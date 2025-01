A- A+

ENTREVISTA Por causa de irmã com deficiência, Guy Pearce achava fama vazia e nunca quis ser estrela Ator de 'Los Angeles Cidade proibida' e 'Amnésia' volta a se destacar no cinema com 'O brutalista', cotado para o Oscar

Há alguns anos, enquanto Guy Pearce filmava uma série de televisão em sua terra natal, a Austrália, uma jovem atriz se apresentou perguntando quem eram seus agentes americanos. Ela estava determinada a ter sucesso em Hollywood, como sentia que ele tinha, e estava ansiosa para buscar um atalho.

Pearce se divertiu com sua coragem deslocada. “A ideia de correr para Hollywood, eu não tinha pressa nenhuma”, ele disse, acrescentando, “Ainda não tenho pressa nenhuma.”

É possível entender por que ela pode ter pensado o contrário. Depois que Pearce estourou pela primeira vez como uma drag queen sarada e mal-humorada na comédia "Priscilla, a rainha do deserto" (1994), Hollywood estava pronta para torná-lo o próximo grande sucesso. Ele logo conseguiu papéis principais em dois clássicos contemporâneos: "Los Angeles — Cidade proibida" (1997) e "Amnésia" (2000). Mas Pearce sentiu que os grandes filmes de estúdio, como "A máquina do tempo" (2002), não combinavam com seu talento e, eventualmente, se retirou da intensa briga por papéis em Hollywood.





Desde então, Pearce, de 57 anos, tem se dedicado a pequenos papéis em grandes projetos, aparecendo brevemente em vencedores do Oscar de melhor filme como "O discurso do rei" e "Guerra ao terror". Também foi coadjuvante de Kate Winslet em duas séries da HBO, "Mildred Pierce" e "Mare of Easttown". Mas o perfil mais discreto de Pearce está prestes a receber um grande choque graças ao novo trabalho em "O brutalista", que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e um burburinho para o Oscar.

No drama de 3 horas e meia dirigido por Brady Corbet, Pearce interpreta o endinheirado industrial da Pensilvânia Harrison Lee Van Buren, que vê o arquiteto imigrante László Tóth (Adrien Brody) como seu novo projeto de estimação. Van Buren fica impressionado com o talento de Tóth e o contrata para projetar um centro comunitário que pode ser o ponto alto das carreiras de ambos. Mas Van Buren alterna entre encorajador e explosivo, e a performance convincente de Pearce mantém Tóth e o público em alerta.

Embora ele agora viva principalmente na Holanda para ficar mais perto do filho que tem com a atriz de "Game of Thrones", Carice van Houten, o sucesso de crítica de "O brutalista" fez de Pearce uma mercadoria quente em Hollywood novamente. "Na verdade, é legal reacender meu relacionamento com Los Angeles", disse o ator em um cinema de Hollywood, um dia antes do Globo de Ouro.

Ainda assim, Pearce continua pouco inclinado ao estrelato no cinema. Desde que se tornou conhecido como um ídolo adolescente na Austrália por aparecer na novela de longa duração “Neighbours”, ele tem sido cético em relação à fama.

“Se as pessoas estão gritando e tentando arrancar minha camisa porque tenho olhos azuis, então isso é simplesmente ridículo”, ele disse. “Tenho uma irmã com deficiência intelectual que é provocada na rua porque ela parece diferente, então a ideia de querer atenção e ser famoso sem motivo é vazia e sem sentido quando há pessoas no mundo que são muito menos privilegiadas.”

Aqui estão trechos editados da nossa conversa.

Qual foi sua experiência inicial quando você veio para Hollywood?

Os primeiros cinco anos foram complicados porque eu estava realmente relutante em vir para cá. Eu apenas pensei: "Se eu vou ficar sem trabalho, prefiro ficar sem trabalho na Austrália do que em Los Angeles."

Por que?

Bem, por que ficar desempregado em um país que você nem conhece? Não estou interessado que meu trabalho como ator seja uma coisa competitiva, e eu sentia que Hollywood e Los Angeles representavam competição. Eu nunca saí com outros australianos, mas nas uma ou duas vezes que saí, todas as conversas eram sobre "Quem é seu agente?" e "Como você conseguiu esse emprego?" Isso simplesmente matava minha motivação para ser ator.

Como um jovem ator, você aspirou se tornar uma grande estrela de cinema de Hollywood?

Não, eu odiava essa ideia. Eu não era tão ambicioso, não tinha tanta confiança em mim mesmo. Eu não me sentia bem com o que estava fazendo na Austrália ainda, então não queria me apressar na natureza competitiva de Hollywood. Eu preferiria ter ficado em casa e aperfeiçoado um pouco a arte.

Você nunca mostrou muita vontade em ser famoso. Isso foi mais fácil porque você já tinha experimentado um nível de fama em "Neighbours" e não amava isso?

Exatamente. Eu estive em uma novela na Austrália de 1985 a 1989, e eu realmente lutei com o lado da fama. Eu entendi por que Cary Grant ou Brando eram famosos porque eles eram incríveis no que faziam. Eu era famoso por quê? Nada. Não fazia sentido algum para mim, então eu tive um gostinho da natureza vazia da fama logo no começo. Essa ideia de perseguir mais disso em Hollywood parecia contraintuitiva para mim.

Agora, sou muito melhor em realmente dizer: "OK, entendo que uma certa quantidade de fama ajuda você a conseguir mais trabalho". Mas, no que diz respeito aos meus instintos criativos naturais, tudo isso é apenas besteira e quero olhar para uma performance que faço em um filme e dizer: "Sim, fiz um bom trabalho lá". Se eu ganhar um prêmio por isso, ótimo, muito obrigado. Se não ganhar, sem problemas. Estou bem com isso.

Certamente, “O brutalista” está elevando seu perfil. Um dos poucos momentos cômicos do filme acontece quando Van Buren diz a Tóth com bastante sinceridade: “Acho nossas conversas intelectualmente estimulantes.”

Eu vi o filme três vezes e há algumas risadas com meu personagem. Risadas são uma coisa interessante em filmes porque muitas vezes elas podem vir de pura comédia ou de algo desconfortável, mas eu realmente sinto que se um personagem é particularmente sério em seu modo de vida, isso pode parecer muito engraçado às vezes também. Eu tenho a sensação de que Van Buren é tão sério em seu controle do mundo que é meio ridículo de certa forma.

Ele também é tão isolado por sua riqueza que, quando diz algo indelicado, ninguém ao seu redor está em posição de argumentar.

É engraçado o quão poderoso o dinheiro é e o quanto as pessoas vão concordar porque acham que talvez alguns ossos possam ser jogados em seu caminho. Mas eu sinto que o interessante sobre Van Buren é algo que Brady disse: "Ele precisa ser sofisticado o suficiente para reconhecer uma boa arte. Ele não é um touro típico em uma loja de porcelana, ele precisa ter alguma sensibilidade." Isso em si é um bom tipo de dicotomia. Você tem alguém que diz: "Estou tão comovido com esta arte, gostaria de poder fazer isso sozinho. Mas eu posso assumir o controle dela. Eu posso possuí-la ou posso eliminá-la."

Há uma metáfora interessante aqui quando se trata de Hollywood. Da mesma forma que Tóth deve aturar Van Buren porque é a única maneira de realizar sua visão, um jovem ator deve frequentemente lidar com pessoas moralmente questionáveis à medida que sobem em Hollywood. Eventualmente, eles podem se tornar insensíveis ao mau comportamento.

Uma das coisas que alguém me disse no começo foi: "Por mais que haja jovens atores querendo ser descobertos em Hollywood, há muitas pessoas que querem ser as que os descobriram". Isso realmente ficou comigo, que alguém realmente diga: "Por favor, deixe-me mostrar você para as pessoas". Ótimo, fantástico. Contanto que você não tente me xingar.

Bem, mas... Às vezes é isso.

Claro. Faz sentido que existam pessoas por aí que não têm talento, mas querem ser as que dizem: "Olha, eu trouxe Russell Crowe ou Hugh Jackman para você". É engraçado, a ideia do patrono e do artista e como isso funciona. De certa forma, é isso que é ótimo sobre esse filme, porque já faz um tempo que vimos um filme que é sobre isso, onde esses dois mundos colidem?

Parece que quando você chegou a Hollywood, você tinha um ceticismo saudável sobre aquelas pessoas ricas e poderosas que outros novatos talvez não tivessem.

Bem, eu fui seduzido por isso, mas eu podia sentir o cinismo. E, curiosamente, minha mãe era realmente antiamericana. Ela é do norte da Inglaterra. Ela era uma mulher linda, sensível, deslumbrante e amorosa, mas também era uma cínica. Com aquela coisa em que grande parte do mundo idolatra a América, ela disse: "Ah, por favor". Ela era toda sobre gosto, classe e sofisticação.

Uma das maiores consternações para minha mãe é que meu pai morreu no dia 6 de agosto de 1976, e Elvis Presley morreu no dia 16 de agosto de 1977. Então, todo ano, quando ela tinha que lamentar a morte de seu marido, que ela adorava, o mundo inteiro lamentava Elvis Presley, que ela achava que era apenas um babaca que balançava os quadris.

Imagino que isso ajudou a moldar sua atitude cética em relação à idolatria e a Hollywood.

Além disso, quando eu estava na TV na Austrália, ninguém estava tentando ir para Hollywood, além de Paul Hogan, Nicole Kidman e Mel Gibson. Simplesmente não era algo feito. Seria como dizer: "Eu voei em um avião, então vou para a lua na semana que vem". Uma das coisas mais engraçadas que Russell já me disse foi que ele e eu fomos os dois últimos a atravessar a ponte antes que eles tirassem o pedágio.

Eu acho que as pessoas na Austrália acabaram dizendo: "Espere um segundo. O que estamos fazendo perdendo nosso tempo em Melbourne e Sydney quando podemos ir para Hollywood?" Então os Chris Hemsworths, os Heath Ledgers, todas essas pessoas meio que disseram: "Vou fazer um trabalho e depois vou para Hollywood, obrigado", e justo, bom para eles. Heath era ótimo, Hugh era ótimo, nada de menosprezar ninguém que tirasse vantagem disso. Mas vimos uma mudança real em que os atores australianos diziam: "Vou para a escola de teatro para poder conseguir um agente americano".

Algo parecido acontece com diretores hoje em dia também. Cineastas independentes dirigem um filme e então se juntam ansiosamente à Marvel.

Você começa a perceber, especialmente no sistema de estúdio, que eles querem talento e alguém que tenha se destacado naquele último trabalho, mas também querem controlar você. Acho que é uma jornada para muitos cineastas, mas, para ser honesto, sou um velho branco e estou falando sobre como as coisas eram nos anos 1990 e 2000. Acho que não sei bem como funciona hoje em dia. Voltei aqui em Los Angeles bastante nos últimos meses promovendo este filme e reacendendo meu relacionamento com Hollywood e pensando: "É a mesma coisa ou é diferente?"

Não sei se alguém tem uma boa noção da indústria cinematográfica como ela é hoje.

Algo como "O brutalista" pode ser um pouco passageiro, mas espero que tenha um certo tipo de apelo que faça as pessoas dizerem: "Queremos voltar à produção cinematográfica à moda antiga". Mas eu tenho 57 anos, não consigo adivinhar o que os jovens de 20 anos querem.

Eu acho que muitos jovens são cinéfilos de uma forma muito específica. Eles avaliam filmes no Letterboxd, eles vão ver filmes de Christopher Nolan no melhor formato possível. Eu posso ver como “O brutalista”, que é filmado no VistaVision e tem um intervalo, pode atraí-los.

Não importa a sua idade, todos nós somos viciados em TikTok, Facebook, mídias sociais e na rolagem rápida de vídeos. Ainda assim, acho que deve haver um desejo de apenas sentar em uma cadeira confortável e dizer: "Só quero passar duas ou três horas com alguma coisa", em vez de ter tudo rápido, rápido, rápido.

O outro lado disso é que muitas pessoas passam várias horas assistindo a uma série de streaming da qual não gostam particularmente, mas relutam em assistir a um filme de três horas com boas críticas.

E você acha que a diferença é que as 10 horas são no próprio sofá e as 3 horas e meia no cinema?

Não é só que é no próprio sofá, é que eles ainda podem olhar para seus telefones enquanto assistem TV. Ir a algo como "O brutalista" é essencialmente entregar seu telefone por 3 horas e meia.

Sim. É um compromisso antes mesmo de começar.

Eu me pergunto se as pessoas percebem que isso pode ser parte do motivo pelo qual hesitam, porque para elas é quase como quebrar um vício.

E o engraçado é que o intervalo é uma pequena isca que faz as pessoas dizerem: "Estou preparado para lidar com 3 horas e meia porque há essa coisa legal de intervalo no meio. Como será isso?" É como se eles fossem fazer um novo passeio que não experimentaram, quando na verdade eles vão apenas sair e ir ao banheiro, comprar alguns M&M's e bater um papo rápido sobre a primeira metade.

Mas eu acho que estamos no meio de uma oscilação de pêndulo quando se trata da indústria e do cinema. Eu sei das dificuldades que existem até mesmo para fazer um filme decolar, então quando assisto a algo e digo: "Ah, não foi realmente para mim", ainda saio dizendo: "Meu Deus, tenho tanta gratidão pelo fato de você ter feito isso".

Porque você sabe muito bem o quão precárias as coisas podem ser.

Como alguém consegue fazer um filme hoje em dia? Isso desmorona, aquilo desmorona, você não consegue esse ator, o dinheiro desaparece. Eles me oferecem algo do nada e dizem: "Não, não, nós sempre quisemos você. Começamos na semana que vem". Eu fico tipo: "OK, Paul Bettany acabou de desistir, obviamente". Mas você simplesmente faz. Você embarca.

É engraçado, porque por vários anos, as pessoas me diziam: "'Los Angeles — Cidade proibida' foi o último filme desse tipo e 'Amnésia' foi o primeiro filme desse tipo", esse novo estilo de fazer filmes de Chris Nolan. Fazer parte desses dois mundos que tinham apenas três anos de diferença foi muito legal, realmente. E agora, novamente, estar no meio dessa geração ágil com um filme de 3 horas e meia sobre o qual todo mundo está falando, estou muito curioso para ver como isso vai ficar em alguns anos.

