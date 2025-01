A- A+

POLÊMICA Praia do Rio entra em lista de ícones culturais do Brasil feita pela Royal Academy of Arts Na publicação em uma rede social, a academia com mais de 250 anos de tradição incluiu ainda Pelé, Oscar Niemeyer, Carmem Miranda e a Tropicália, mas errou na grafia de alguns nomes e foi alvo de críticas

Desde sempre ela atrai a curiosidade e o desejo de chefes de estado, estrelas do cinema, da música e do esporte, e de milhares turistas anônimos que procuram por seus encantos durante o ano todo. Já foi palco de shows memoráveis — como o dos Rolling Stones, em 2006, e mais recentemente, no ano passado, o de Madonna — com recorde público. E há mais por vir: Lady Gaga, ao que parece, está confirmada para se apresentar em suas areias em maio deste ano.



Todos os anos, ela também recebe a mais aclamada festa de réveillon do país, que também ganha destaque em todo o mundo. Copacabana é quase um sinônimo de Brasil. A praia mais famosa do pedaço entrou numa lista curiosa divulgada, ontem, via redes sociais, pela Royal Academy of Arts (RA), de Londres, instituição criada em 1768. Com título "5 ícones culturais brasileiros", a RA coloca ao lado da Princesinha do Mar, o Rei do Futebol, Pelé; a cantora Carmem Miranda, o arquiteto Oscar Niemeyer e o movimento musical Tropicália.

No texto da publicação, a RA destaca os icônicos mosaicos do calçamento de toda a orla — não apenas o do famoso calçadão —, e cita seu criador, o paisagista Roberto Burle Marx, classificando o conjunto de painéis feitos com pedra portuguesa como uma "obra-prima expressionista em harmonia com a natureza em volta".

O post, claro, atraiu a atenção da ativa comunidade brasileira nas redes sociais. Os comentários não perdoaram os erros de grafia cometidos no post. Ficou feio. Oscar Niemeyer, saiu como "Neimeyer". Imperdoável. Os responsáveis também erraram o nome do movimento muscal. em vez de Tropicália, escreveram "Tropicala". Lamentável.

Houve quem comentasse, em tom de brincadeira, questionando a ausência de outro ícone brasuca (com s mesmo, como o país) na lista: "E o vira-lata caramelo?". Em outros comentários foram citadas figuras relevantes de nossas artes como Machado de Assis, Lima Barreto, Portinari, Tarcila do Amaral, Glauber Rocha, Karim Aïnouz e Cacá Diegues. Com muito bom humor, houve quem lembrasse também da Carreta Furacão.

