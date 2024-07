Prêmio Jabuti Acadêmico: confira finalistas e a lista completa

A- A+

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, nesta quinta-feira (18), os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico, que contempla obras científicas em 29 categorias, como Artes, Economia, Direito e Filosofia. Os vencedores serão revelados no dia 6 de agosto, em cerimônia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Na ocasião, a advogada Silvia Pimentel será homenageada como Personalidade Acadêmica do Ano, por sua militância a favor dos direitos humanos, da igualdade de gênero e no combate à discriminação. Esta é a primeira edição do Jabuti Acadêmico, que foi anunciado no início deste ano.

''Estamos muito animados com a proximidade da grande festa de laureação. O Prêmio Jabuti Acadêmico é um reconhecimento, uma forma de valorizar ainda mais, obras das áreas científicas, técnicas e profissionais. Cada etapa, cada novo anúncio de semifinalistas e finalistas, mostra a qualidade da produção acadêmica e científica brasileira'', disse em nota a presidente da CBL, Sevani Matos.

Entre os finalistas, estão nomes destacados da intelectualidade brasileira, como o pensador quilombola Antônio Bispo dos Santos (que concorre na categoria Ciências Agrárias e Ciências Ambientais), o jornalista Eugênio Bucci (Comunicação e Informação), as filósofas Sueli Carneiro e Marilena Chaui e o crítico literário Silviano Santiago (Letras, Linguística e Estudos Literários).

''No total foram 1.953 obras inscritas, o que demonstra toda a força da primeira edição do prêmio. Agradeço ao corpo de jurados pela dedicação e trabalho impecável em avaliar todos os trabalhos que chegaram para avaliação. Todos os finalistas estão de parabéns e merecem nosso reconhecimento'', afirma Marcelo Knobel, curador do Prêmio Jabuti Acadêmico.

Os vencedores de cada categoria receberão uma estatueta e R$ 5 mil.

Confira abaixo os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico:

Eixo: Ciência e Cultura

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo

Título: A privatização certa: por que as empresas privadas em iniciativas públicas precisam de governos capazes | Autor(a): Sérgio G. Lazzarini | Editora(s): Portfolio- Penguin

Título: Crises financeiras: Brasil e mundo (1929-2023) | Autor(a): Roberto Teixeira Da Costa | Editora(s): Portfolio-Penguin

Título: Desmonte e reconfiguração de políticas públicas no Brasil (2016-2022) | Autor(a): Alexandre de Ávila Gomide, Maria Antonieta Leopoldi e Michelli Morais de Sá e Silva | Editora(s): Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (INCT/PPED)

Título: Técnicas de Machine Learning | Autor(a): Abraham Laredo Sicsú, André Samartini e Nelson Lerner Barth (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Título: Transformação digital e Indústria 4.0: produção e sociedade | Autor(a): José Benedito Sacomano, Márcia Terra da Silva, Rodrigo Franco Gonçalves e Sílvia Helena Bonilla (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais

Título: 7 anos no museu de favela 2008 a 2014 | Autor(a): Kátia Afonso Silva Loureiro | Editora(s): Danda

Título: A torre: o cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura | Autor(a): Luiza Villaméa | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Ardis da Arte: Imagem, agência e ritual na Amazônia | Autor(a): Carlos Fausto | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

Título: Entre risos e perigos: artes da resistência e ecologia quilombola no Alto Sertão da Bahia | Autor(a): Suzane de Alencar Vieira | Editora(s): 7Letras

Título: Escrita histórica e geopolítica da raça: a recepção de Gilberto Freyre na França | Autor(a): Cibele Barbosa | Editora(s): Global Editora

Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional

Título: Arquitetura e Realidade | Autor(a): Patrícia Pereira Martins | Editora(s): Altamira Editorial

Título: Arquitetura sustentável?: quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica | Autor(a): Rita de Cássia Pereira Saramago | Editora(s): Annablume

Título: Atlas do chão: Constelação Independente | Autor(a): Ana Luiza de Souza Nobre e David Moreno Sperling (Organizadores) | Editora(s): Rio Books

Título: Genealogia da cidade | Autor(a): Carlos Antônio Leite Brandão | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Título: Introdução à acessibilidade urbana: um guia prático em R | Autor(a): Daniel Herszenhut e Rafael H. M. Pereira | Editora(s): Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

Artes

Título: A melodia de Jobim | Autor(a): Carlos Almada | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: A sociedade do artista: ativismo, morte e memória da arte | Autor(a): Stéphane Huchet | Editora(s): Editora 34

Título: Arriar o butô em 7 encruzilhadas: micropolíticas do corpo | Autor(a): Thiago Abel | Editora(s): Trevas

Título: Inventário de uma memória consagrada: Benjamim Santos nos interstícios do teatro pernambucano (1960-1970) | Autor(a): Idelmar Gomes Cavalcante Jr. | Editora(s): Cepe Editora

Título: Uma Hollywood Brasileira: ou o cinema em Campinas na década de 1920 | Autor(a): Carlos Roberto de Souza | Editora(s): Alameda

Astronomia e Física

Título: Alice no país da Relatividade: Teoria da Relatividade para o Ensino Médio | Autor(a): Geová Alencar | Editora(s): LF Editorial

Título: Bases do Eletromagnetismo 1: Leis Fundamentais | Autor(a): José Luciano Miranda Duarte, Maria José Bechara, Manoel Roberto Robilotta e Suzana Salem | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

Título: Bases do Eletromagnetismo 2: Ondas e Relatividade | Autor(a): José Luciano Miranda Duarte, Maria José Bechara, Manoel Roberto Robilotta e Suzana Salem | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

Título: Introdução à Cosmologia Moderna: um curso de graduação | Autor(a): Alexandre Zabot e Marcos Amarante | Editora(s): LF Editorial

Título: Um curso de mecânica clássica | Autor(a): Carlos Batista | Editora(s): Blucher

Ciência da Computação

Título: Como se faz DevOps: organizando pessoas, dos silos aos times de plataforma | Autor(a): Fabio Kon, Leonardo Leite e Paulo Meirelles | Editora(s): Casa do Código

Título: Engenharia de Software para Ciência de Dados: um guia de boas práticas com ênfase na construção de sistemas de Machine Learning em Python | Autor(a): Helio Lopes, Hugo Villamizar, Marcos Kalinowski e Tatiana Escovedo | Editora(s): Casa do Código

Título: Inteligência artificial e aprendizagem de máquina: aspectos teóricos e aplicações | Autor(a): Oscar Gabriel Filho | Editora(s): Blucher

Título: Linguagens formais: teoria e conceitos | Autor(a): Italo Santiago Vega, João José Neto e Marcus Vinicius Midena Ramos | Editora(s): Blucher

Título: Uma introdução à convexidade em grafos | Autor(a): Fábio Protti, Júlio Araújo, Mitre Dourado, Rudini Sampaio | Editora(s): Editora do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)

Ciência de Alimentos e Nutrição

Título: Avaliação das Políticas de Alimentação e Nutrição: contribuições teóricas e práticas | Autor(a): Denise Cavalcante de Barros, Marly Marques da Cruz, Santuzza Arreguy Silva Vitorino (Organizadoras) | Editora(s): Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Título: Brasil em 50 alimentos | Autor(a): Jorge Duarte (Organizador) | Editora(s): Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

Título: Obesidade e nutrição | Autor(a): Dilina do Nascimento Marreiro e Silvia Maria Franciscato Cozzolino (Organizadoras) | Editora(s): Manole

Título: Processamento de arroz: branco e parboilizado | Autor(a): Ádamo de Sousa Araújo, Carlos Alberto Silveira da Luz e Maria Laura Gomes Silva da Luz | Editora(s): Blucher

Título: Suplementação Nutricional: Exercício e Sistema Imunológico | Autor(a): Antonio Herbert Lancha Júnior, Bárbara de Moura Mello Antunes, Fábio Santos Lira, José Cesar Rosa-Neto e Ronaldo Vagner Thomatieli dos Santos | Editora(s): Editora dos Editores

Ciências Agrárias e Ciências Ambientais

Título: A terra dá, a terra quer | Autor(a): Antônio Bispo dos Santos | Editora(s): Ubu Editora e Piseagrama

Título: Ciências ambientais: interdisciplinaridade e pluralidade investigativa | Autor(a): Ana Paula Fracalanza e Sílvia Helena Zanirato (Organizadoras) | Editora(s): Blucher Open Access

Título: Ciências da Natureza e suas metodologias no enfrentamento dos desafios do Século XXI | Autor(a): Maria Beatriz Dias da Silva Maia Porto e Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu (Organizadoras) | Editora(s): Colli Books

Título: Inquietações de um Brasil contemporâneo: desafios das eras climática, digital-tecnológica e biológica | Autor(a): Francisco Gaetani, Izabella Teixeira, Marcello Brito, Roberto S. Waack e Samela Sateré Mawé | Editora(s): Autêntica

Título: Inseticidas botânicos no Brasil: aplicações, potencialidades e perspectivas | Autor(a): Edson Luiz Lopes Baldin, José Djair Vendramim e Leandro do Prado Ribeiro | Editora(s): Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ)

Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia

Título: Abelhas sem ferrão relevantes para a meliponicultura no Brasil | Autor(a): Cristiano Menezes, Denise A. Alves, Daercio A. A. Lucena, Eduardo A. B. Almeida | Editora(s): Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (ABELHA)

Título: Fritz Müller: Desterro: Um Ser Humano e sua Ciência (1822-1897) | Autor(a): Marcelo Vieira Nascimento | Editora(s): Autor Independente

Título: História da Bioética no Brasil | Autor(a): Diego Carlos Zanella e Dirce Bellezi Guilhem | Editora(s): Editora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPRESS)

Título: Samambaias e licófitas do Brasil: biologia e taxonomia | Autor(a): Augusto César Pessôa Santiago, Lana da Silva Sylvestre e Marcelo Guerra Santos (Organizadores) | Editora(s): Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (EDUERJ)

Título: Um naturalista no Antropoceno: um biólogo em busca do selvagem | Autor(a): Mauro Galetti | Editora(s): Editora da Universidade Estadual Paulista (Editora UNESP Digital)

Ciências da Religião e Teologia

Título: A praia dos mundos sem fim: Brasil, Índia e a poética do encontro | Autor(a): Dilip Loundo | Editora(s): Phi

Título: Exu-Mulher e o matriarcado nagô | Autor(a): Claudia Alexandre | Editora(s): Fundamentos de Axé

Título: Mestres da ayahuasca: em contextos religiosos | Autor(a): Maria Betânia B. Albuquerque e Wladimyr Sena Araújo | Editora(s): Mercado de Letras

Título: O novo rosto do catolicismo brasileiro: clero, leigos, religiosas e perfil dos padres novos | Autor(a): Agenor Brighenti | Editora(s): Vozes

Título: Teologia Feminista: insurgência e subjetividades | Autor(a): Neiva Furlin | Editora(s): Loyola

Comunicação e Informação

Título: Afetividades LGBTQIA+ anunciadas: olhares de famílias brasileiras | Autor(a): Francisco Leite | Editora(s): Annablume Editora e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Título: Imprensa feminina e feminista no Brasil: dicionário ilustrado (Volume 2): século XX (1900-1949) | Autor(a): Constância Lima Duarte | Editora(s): Autêntica

Título: Incerteza, um ensaio: como pensamos a ideia que nos desorienta (e orienta o mundo digital) | Autor(a): Eugênio Bucci | Editora(s): Autêntica

Título: Os Donos da Rua: representatividade racial e as transformações do protagonismo negro no universo Turma da Mônica | Autor(a): Rodrigo Sérgio Ferreira de Paiva | Editora(s): Appris

Título: Pandemia e (des)informação: mídia, imaginário e memória | Autor(a): Álvaro Nunes Laranjeira, Heloisa Juncklaus Preis Moraes, Juremir Machado da Silva, Mario Abel Bressan Júnior, Moisés de Lemos Martins e Philippe Joron (Organizadores) | Editora(s): Sulina

Direito

Título: A ética da tolerância no constitucionalismo latino-americano | Autor(a): Pedro Henrique Nascimento Zanon | Editora(s): Dialética

Título: Direito 1870-1875 / Luiz Gama | Autor(a): Bruno Rodrigues de Lima (Organizador) | Editora(s): Hedra

Título: Quanto vale a liberdade? O problema da desinformação entre os diferentes fundamentos da liberdade de expressão | Autor(a): Tailine Hijaz | Editora(s): Dialética

Título: Resiliência e deslealdade constitucional: uma década de crise | Autor(a): Ana Laura Pereira Barbosa e Rubens Glezer (Organizadores) | Editora(s): Contracorrente

Título: Superinterpretação no Direito | Autor(a): André Karam Trindade e Lenio Luiz Streck (Organizadores) | Editora(s): Tirant Lo Blanche

Economia

Título: As doutrinas econômicas: a economia política clássica: a construção da economia como ciência (1776-1870) | Autor(a): Fabrício Augusto de Oliveira | Editora(s): Contracorrente

Título: História e diplomacia monetária | Autor(a): Mauricio Metri | Editora(s): Dialética

Título: Números da discriminação racial: desenvolvimento humano, equidade e políticas públicas | Autor(a): Alysson Portella e Michael França (Organizadores) | Editora(s): Jandaíra

Título: O Brasil no capitalismo do século XXI | Autor(a): Luciana Caetano da Silva e Marcio Pochmann | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: O fluxo de comércio brasileiro: análise assimétrica bilateral entre o Brasil e seus principais parceiros de comércio | Autor(a): Danilo Pires | Editora(s): Dialética

Educação e Ensino

Título: Direitos humanos, educação escolar indígena e interculturalidade: cartografia das escolas indígenas brasileiras | Autor(a): Jade de Oliveira Monteiro e Thaís Janaina Wenczenovicz | Editora(s): Editora da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)

Título: Elza Freire e Paulo Freire: noites de exílio, dias de utopia | Autor(a): Nima Spigolon | Editora(s): Pangeia Editora

Título: Infâncias negras: vivências e lutas por uma vida justa | Autor(a): Nilma Lino Gomes e Marlene de Araújo (Organizadoras) | Editora(s): Vozes

Título: Mediadores de leitura: espécie em ascensão | Autor(a): Sonia Fernandez | Editora(s): Labrador

Título: Vidas re-existentes: reafirmando sua outra humanidade na história | Autor(a): Miguel G. Arroyo | Editora(s): Vozes

Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

Título: Além das próprias forças: origens e caminhos das ciências do esporte no Brasil entre as décadas de 1930 e 1980 | Autor(a): Quéfren Weld Cardozo Nogueira | Editora(s): Editora CRV

Título: Do futebol moderno aos futebóis transmodernos: a utopia da diversidade revolucionária | Autor(a): Denis Prado, Osmar Moreira de Souza Júnior e Ricardo Souza de Carvalho (Organizadores) | Editora(s): Editora da Universidade Federal de São Carlos (EDUFSCAR)

Título: Musculação: uma abordagem completa do método | Autor(a): Marcelo Lacerda Bezerra | Editora(s): Grupo Lunas

Título: O jogo e a estética do movimento | Autor(a): Jeferson José Moebus Retondar, Kleber Tüxen Carneiro e Wecisley Ribeiro do Espírito Santo | Editora(s): Pimenta Cultural

Título: Pedagogia do Paradesporto | Autor(a): Ciro Winckler | Editora(s): Autor Independente

Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social

Título: Atenção Primária à Saúde em Municípios Rurais Remotos no Brasil | Autor(a): Adriano Maia dos Santos, Aylene Bousquat, Ligia Giovanella, Márcia Cristina Rodrigues Fausto e Patty Fidelis de Almeida | Editora(s): Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Título: Cartilha em saúde trans, travesti e não binária: “caminhos nada suaves” | Autor(a): Claudia Helena Rego, Jonathas Justino e Leila Dumaresq | Editora(s): Biblioteca Digital da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (BFCM Unicamp)

Título: Corpos em disputa na saúde e na cidade: os impactos da mudança de modelo da saúde sobre o espaço urbano | Autor(a): Maristela Rosas | Editora(s): Dialética

Título: Descomplicando a COVID-19 para Pessoas com Câncer | Autor(a): Isabella Portugal, Ítalla Maria Pinheiro Bezerra e Luiz Carlos de Abreu | Editora(s): Dialética

Título: Emergências Cardiovasculares: diagnóstico e tratamento | Autor(a): Ludhmila Abrahão Hajjar | Editora(s): Editora dos Editores

Engenharias

Título: Fluxo de potência: teoria e implementação de códigos computacionais | Autor(a): Igor Delgado de Melo | Editora(s): Blucher

Título: Mecânica dos fluidos: uma abordagem fluida e dinâmica | Autor(a): Sávio Souza Venâncio Vianna | Editora(s): E-papers

Título: Ondas eletromagnéticas: conceitos básicos | Autor(a): Eduardo Chaves Montenegro | Editora(s): Blucher

Título: Refino dos aços: fundamentos e aplicações | Autor(a): André Luiz Vasconcellos da Costa e Silva | Editora(s): Blucher

Título: Tudo sob(re) controle | Autor(a): Ana Maria Frattini Fileti | Editora(s): Blucher

Filosofia

Título: Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não ser como fundamento do ser | Autor(a): Sueli Carneiro | Editora(s): Zahar

Título: Fenomenologia dos devaneios | Autor(a): Marcus Sacrini | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

Título: Filosofia da ciência: fundamentos históricos, metodológicos, cognitivos e institucionais | Autor(a): Ricardo Ribeiro Terra e Walter Ribeiro Terra | Editora(s): Contexto

Título: Hume, a justiça e o pensamento político moderno | Autor(a): Maria Isabel Limongi | Editora(s): Alameda Casa Editorial

Título: Introdução à história da filosofia: Volume 3: a Patrística - Introdução ao nascimento da filosofia cristã | Autor(a): Marilena Chaui | Editora(s): Companhia das Letras

Geografia e Geociências

Título: Água e conflitos socioambientais: tratamento no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos | Autor(a): Leonardo Castro Maia | Editora(s): Dialética

Título: Das negociações do clima ao clima das negociações: a governança ambiental de Quioto a Paris | Autor(a): Mariana Balau Silveira | Editora(s): Dialética

Título: Geografia marinha e cultura oceânica: contribuições da geografia ao ensino sobre oceano e áreas costeiras nas escolas | Autor(a): Flavia Moraes Lins- de-Barros (Organizadora) | Editora(s): Paco Editorial

Título: Geopolítica do narcotráfico na Amazônia | Autor(a): Aiala Colares Oliveira Couto | Editora(s): Appris

Título: Projeto Espeleopiraí: em defesa do patrimônio natural de Piraí da Serra/PR | Autor(a): Henrique Simão Pontes e Laís Luana Massuqueto (Organizadores) | Editora(s): ABC Projetos Culturais

História e Arqueologia

Título: Admirável novo mundo: uma história da ocupação humana nas américas | Autor(a): Bernardo Esteves | Editora(s): Companhia das Letras

Título: As comissões da verdade e os arquivos da ditadura militar brasileira | Autor(a): Mônica Tenaglia | Editora(s): Editora Universidade de Brasília

Título: Disputas políticas pela abolição no Brasil: nas senzalas, nos partidos, na imprensa e nas ruas | Autor(a): Cláudia Santos | Editora(s): Vozes

Título: Joaquim de Almeida: a história do africano traficado que se tornou traficante de africanos | Autor(a): Luis Nicolau Parés | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O códice endiabrado: da sublevação nas Minas em 1720 | Autor(a): Rodrigo Bentes Monteiro | Editora(s): Editora da Universidade Federal Fluminense (EDUFF)

Letras, Linguística e Estudos Literários

Título: Grafias de vida - a morte | Autor(a): Silviano Santiago | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Gramática do Português Brasileiro Escrito | Autor(a): Carlos Alberto Faraco e Francisco Eduardo Vieira | Editora(s): Parábola Editorial

Título: João Cabral de Melo Neto em vinte quadros | Autor(a): Éverton Barbosa Correia | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: Pelo prisma rural: ensaios de Literatura Brasileira | Autor(a): Fernando Cerisara Gil | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: Português Brasileiro e Português Europeu: sintaxe comparada | Autor(a): Ana Maria Martins, Jairo Nunes e Mary A. Kato | Editora(s): Contexto

Matemática, Probabilidade e Estatística

Título: Estatística decodificada | Autor(a): Anderson Rodrigo da Silva | Editora(s): Blucher

Título: Métodos multivariados de análise estatística | Autor(a): Lúcia Pereira Barroso e Rinaldo Artes | Editora(s): Blucher

Título: Modelos de volatilidade para derivativos | Autor(a): Yuri F. Saporito | Editora(s): Fundação Getúlio Vargas (FGV Editora)

Título: Um primeiro contato com bases de Gröbner e suas aplicações | Autor(a): Marcelo Escudeiro Hernandes | Editora(s): SBM

Título: Uma introdução à convexidade em grafos | Autor(a): Fábio Protti, Júlio Araújo, Mitre Dourado e Rudini Sampaio | Editora(s): Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)

Medicina

Título: Autismo no adulto | Autor(a): José Alberto Del Porto e Francisco B. Assumpção Jr. (Organizadores) | Editora(s): Artmed e Editora dos Editores

Título: Canabidiol na Medicina | Autor(a): Antonio Waldo Zuardi, Francisco Silveira Guimarães, José Alexandre de Souza Crippa e José Diogo Ribeiro de Souza | Editora(s): Manole

Título: Transtorno bipolar: diagnóstico e tratamento | Autor(a): Ângela Marisa de Aquino Miranda Scippa e Flávio Kapczinski | Editora(s): Atheneu

Título: Transtornos psiquiátricos na mulher: diagnóstico e manejo | Autor(a): Amaury Cantilino, Joel Renó Jr. e Maila Castro L. das Neves (Organizadores) | Editora(s): Artmed

Título: Vidas asiladas: além dos muros da velhice | Autor(a): Daniel Lima Azevedo | Editora(s): Fólio Digital

Medicina Veterinária, Zootecnia e Recursos Pesqueiros

Título: A homeopatia e os peixes: importância, potencial, revisão e análise | Autor(a): Paulo Roberto de Souza Marques | Editora(s): Dialética

Título: Avaliação da resposta clínica ao tratamento com colágeno hidrolisado em cães com doença articular degenerativa | Autor(a): Walter Bilck Filho | Editora(s): Dialética

Título: Cães: só amor não basta | Autor(a): Gelson Leite | Editora(s): Dialética

Título: Manual de Clínica Médica Felina | Autor(a): Christine Souza Martin e Fernanda Vieira Amorim da Costa | Editora(s): Manole

Título: Valores de referência & parâmetros de normalidade: ultrassonografia abdominal | Autor(a): Bruna Portiolli e Cibele Figueira Carvalho | Editora(s): Autoras independentes

Odontologia

Título: Exame, Diagnóstico e Instrumentação Periodontais e Peri-implantares | Autor(a): Arthur Belém Novaes Júnior, Flávia Furlaneto e Michel Reis Messora | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

Título: Ossos maxilares na saúde e nas doenças: diagnóstico e biopatologia das osteopatias aplicados à prática clínica | Autor(a): Alberto Consolaro | Editora(s): Dental Press

Título: Pré-natal Odontológico | Autor(a): Francisco Wanderley Garcia de Paula- Silva | Editora(s): Santos Publicações

Título: Processo diagnóstico: montando um quebra-cabeça | Autor(a): Ellen Eduarda Fernandes, Estela Kaminagakura, Janete Dias Almeida, Jobe de Lima, Marianne Spalding e Rubens Nisie Tango | Editora(s): Cultura Acadêmica Editora

Título: Síndrome do envelhecimento precoce bucal | Autor(a): Alexandre Coelho Machado, Amanda Ribeiro Wobido, Livia Fávaro Zeola e Paulo Vinícius Soares | Editora(s): Santos Publicações

Psicologia e Psicanálise

Título: Ciência pouca é bobagem: por que a psicanálise não é pseudociência | Autor(a): Christian Dunker e Gilson Iannini | Editora(s): Ubu

Título: História dos saberes psicológicos na cultura brasileira | Autor(a): Marina Massimi | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

Título: Neuropsicologia do envelhecimento | Autor(a): Laiss Bertola e Renata Kochhann (Organizadoras) | Editora(s): Ampla

Título: Pós-graduação em Psicologia no Brasil: percurso, panorama atual e desafios | Autor(a): Acácia Angeli dos Santos, Gerson Yukio Tomanari e Luciana Mourão (Organizadores) | Editora(s): Vetor

Título: Psicologia, educação e homossexualidades: o normal e o patológico em revistas científicas de 1970 e 1980 | Autor(a): Eder Ahmad Charaf Eddine | Editora(s): Editora da Universidade Federal do Tocantins (EDUFT)

Química e Materiais

Título: Eletrofiação e nanofibras: fundamentos e aplicações | Autor(a): Daniel Sousa Corrêa e Luiza Amim Mercante (Organizadores) | Editora(s): Atena Editora e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Título: Etanol de biomassa de milho: utilização de aprendizagem de máquina no estudo de casos de caldeiras | Autor(a): Fernando Cesar Calsoni | Editora(s): Dialética

Título: Introdução à Nanotecnologia: uma abordagem descomplicada e multidisciplinar: módulo básico | Autor(a): Delmárcio Gomes da Silva | Editora(s): Autor Independente

Título: Química de coordenação: Série didática para o apoio à formação de professores de Química - Volume 4 | Autor(a): Marcos Aires de Brito | Editora(s): Atena Editora

Título: Química de Soluções: avaliação de equilíbrios químicos em solução aquosa | Autor(a): André Fernando de Oliveira | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Eixo: Prêmios Especiais

Divulgação Científica

Título: A razão dos centavos: Crise urbana, vida democrática e as revoltas de 2013 | Autor(a): Roberto Andrés | Editora(s): Zahar

Título: Admirável Novo Mundo: Uma história da ocupação humana nas Américas | Autor(a): Bernardo Esteves | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Discursos de ódio contra negros nas redes sociais | Autor(a): Luciana Barreto | Editora(s): Pallas Editora

Título: Introdução à história da filosofia: Volume 3: a Patrística - Introdução ao nascimento da filosofia cristã | Autor(a): Marilena Chaui | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Niéde Guidon: uma arqueóloga no sertão | Autor(a): Adriana Abujamra | Editora(s): Rosa dos Tempos

Ilustração

Título: ABCDarquelogia | Ilustrador(a): Graziella Mattar | Editora(s): Peirópolis

Título: Coleção “Entre Rios” de Educação Ambiental | Ilustrador(a): Carlos Gabriel Ferreira | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Uberlândia (EDUFU)

Título: Dandara, muito além dos Palmares | Ilustrador(a): Francisca Nzenze de Meireles | Editora(s): Inteligência Educacional

Título: Desvendando a hanseníase: A jornada de Denise e Pedro | Ilustrador(a): Izaías Marques (Zazá) | Editora(s): Autor Independente

Título: Educação Climática com a turma do Pererê: Oceano | Ilustrador(a): Gérome Ibri, Katherine De Franco e Instituto Ziraldo | Editora(s): Inteligência Educacional

