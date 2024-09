"Que Xou da Xuxa é esse?": menina do vídeo que virou meme grava programa de Luciano Huck

A- A+

Celebridade instantânea após aparecer no documentário do Globoplay “Paquitas pra sempre”, Patrícia Veloso Martins estará no "Domingão com Huck" neste domingo (22). Ela foi identificada como a fã mirim que protesta por ter sido barrada na porta do "Xou da Xuxa", em um registro de 1988 resgatado pelo documentário, que estreou na última segunda-feira (16).

Em um vídeo compartilhado nas suas redes, a apresentadora Lívia Andrade, do "Domingão", apareceu em companhia de Patrícia e confirmou a participação dela no programa.

"Aquela criança habita esse ser", brincou a apresentadora, apontando para Patrícia.

A cena que tornou Patrícia famosa dura menos de um minuto. Após ser barrada, ela protesta para as câmeras de TV: "Eu cheguei aqui às 3h da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que 'Xou da Xuxa' é esse? Que 'Xou da Xuxa' é esse?". Segundo Paulo Mario Martins, roteirista do projeto, esta foi a primeira exibição da entrevista ao público.

"Este material não chegou a ir ao ar. Era uma fita bruta. Por isso ninguém tinha recordação. O repórter estava fazendo 'o povo fala'. Então, nem tem identificação da menina na imagem. Era o aniversário de dois anos do programa da Xuxa, ao vivo. Tinha muita gente na porta tentando entrar, e se formou uma fila imensa. Colocaram uma televisão do lado de fora, na calçada, para as pessoas conseguirem assistir na rua. A Globo fez isso. Há um momento em que a Xuxa sai do Teatro Fênix (na Zona Sul do Rio, onde era feito programa) e sobe nas costas de um segurança para falar com os fãs. A reportagem sobre isso foi exibida, mas a menina só está vindo ao mundo agora", afirma o roteirista.

Após a cena viralizar na internet se mobilizou para identificar a garota, Patrícia confirmou nas redes ser a menina do vídeo. Atualmente, ela é professora e vive em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e está tentando conciliar a repercussão do meme com sua rotina familiar.

