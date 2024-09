A- A+

Estreia nesta segunda-feira (16), a 16ª edição de " A Fazenda", às 22h30. Até o momento, estão confirmados seis nomes dos 24 que farão parte do reality — 20 peões principais mais quatro vagas que serão disputadas entre oito competidores no Paiol.

Lista de participantes de ''A Fazenda 16'':

Camila Moura, professora e ex de Buda

Gilson Oliveira, personal trainer

Flor Fernandez, apresentadora

Babi Muniz, influenciadora

Zé Love, jogador de futebol

Sidney Sampaio, ator

Camila Moura, professora e ex de Buda

A primeira anunciada é Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, participante do "BBB 24". A professora ganhou maior visibilidade e seguidores nas redes enquanto Lucas estava no programa, no começo do ano. Ela terminou a relação enquanto ele estava confinado, depois que o então marido demonstrou interesse por Giovanna Pitel dentro da casa. Lucas soube do término do casamento de 15 anos quando saiu da casa mais vigiada do Brasil. Na época, Camila contou publicamente que ela já havia perdoado outra traição de Lucas e que não era a primeira vez que se separavam.

Seu nome já era cotado para a participação no reality da Record. Neste domingo, com a notícia oficial, Camila postou nas redes sociais bastidores da ida para o confinamento e declarou: "Pronta para viver a maior loucura da minha vida".

Gilson Oliveira, personal trainer

Outro participante confirmado é Gilson de Oliveira, de 39 anos, conhecido por ser o personal da Gracyanne Barbosa. Ele foi apontado como suposto affair da influenciadora, e que teria sido responsável até pelo término do casamento de anos com Belo. Em seu perfil no Instagram, o rapaz se apresenta como Gilsão e até o momento tem 125 mil seguidores. No conteúdo, muitas fotos mostrando o corpão, algumas até sensualizando.

O educador físico — que aproveitou a repentina fama na internet para abrir uma conta numa plataforma de conteúdo adulto — frisou na época em que o término de Gracyanne Belo veio a público que mantém todo o cuidado para não expor a antiga aluna, com quem teria tido um affair. "Sempre vou tratar ela com muito respeito. Por isso, nunca saiu nada de minha parte (sobre a polêmica). Não me pronunciei falando ou atacando alguém. Mantenho o respeito, sim, porque ela é uma mulher admirável", disse ele, referindo-se a Gracy, por meio dos Stories do Instagram naquele momento.

Gilson já costumava compartilhar com frequência vídeos e fotos de seus intensos treinos na academia, o que resultou, há pouco mais de um mês, em sua estreia em competições de fisiculturismo. Em sua primeira disputa, ele foi campeão nas categorias sênior e master, as duas que se inscreveu no campeonato de estreantes 2024.

Flor Fernandez, apresentadora

Outra participante anunciada neste domingo (15) é Flor Fernandez, de 60 anos, uma veterana da televisão brasileira. Ela ficou conhecida ao ser uma das juradas do "Show de Calouros", quadro muito popular do programa de Silvio Santos, nos anos 1980. Ela é ex-apresentadora do programa "Fofocalizando", também do SBT.

Flor chegou a tentar investir na carreira de cantora, mas a empreitada não foi à frente. Depois, passou a manter suas atividades de apresentadora, participando de programas como "Casa & Cia", na TV Jornal, afiliada da TV Cultura, e "Versátil & Atual", na Rede Família, do Grupo Record. A partir de 2011, participou do quadro Jogo dos Pontinhos, também no programa de Silvio Santos.

Em seu perfil no Instagram, que conta hoje com 374 mil seguidores, Flor mostra sua rotina de viagens, trabalho e cuidados com a beleza. Um de seus últimos posts mostra sua participação no programa de Tom Cavalcante "Acerte ou caia".

Babi Muniz

A influenciadora Babi Muniz ganhou notoriedade no extinto programa “Pânico na TV”, e hoje acumula cerca de 3 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos sobre moda, maternidade e lifestyle.

Zé Love

O jogador de futebol Zé Love, amigo e ex-colega de Neymar Jr., acumula passagens por clubes como Santos, Palmeiras e Grêmio, além do Al Fasaily, da Arábia Saudita. Sua última contratação foi em 2023, quando passou alguns meses no Iguatu.

Sidney Sampaio

O ator Sidney Sampaio, de 44 anos, já esteve no elenco de mais de 15 novelas em diversas emissoras. Ele começou a carreira na TV Globo no especial de fim de ano "Sandy & Junior", em 1998, e pariticipou de duas temporadas de "Malhação", entre 2001 e 2002. O galã também esteve em "Alma gêmea" (atualmente em reprise), ,"Páginas da Vida", "Sete pecados", "Caras & bocas", "Ti ti ti", "Salve Jorge" e "Amor à Vida", em 2013.

Na ala dos reality shows, Sidney Sampaio participou do "Dança dos famosos", em 2007, e do "Super Chef celebridades", em 2013. Entre 2015 e 2019, migrou para a Record, onde atuou em novelas bíblicas.

Veja também

capacitação Curso gratuito de formação audiovisual está com inscrições abertas