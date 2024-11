A- A+

Prévias de Carnaval Quinta no Galo movimenta sede do bloco nesta quinta (28); ingressos estão à venda A prévia começa às 19h e terá apresentações de Gustavo Travassos, maracatu de baque virado, caboclinhos, afoxé, passistas e bloco lírico

A cerca de 100 dias para o Carnaval, o Galo da Madrugada realiza, nesta quinta-feira (28), sua tradicional prévia Quinta no Galo.

A festa, realizada no Palácio Enéas Freire, na sede da agremiação, localizada na área central do Recife, será comandada pelo cantor Gustavo Travassos, intérprete oficial do maior bloco do mundo e quem comanda, todos os anos, o primeiro trio elétrico do espetáculo de rua.

A festa contará ainda com cantores convidados e apresentações de grupos culturais.



“O que vamos mostrar é a essência do Galo, que é o frevo, a nossa cultura pernambucana. Irei trazer ainda alguns amigos queridos, como Marron Brasileiro, Gutto Pimenta, Dayse Trajano, que é ex-vocalista do grupo Asas da América e hoje faz sua carreira solo, e também uma representante do nosso ritmo brega Dany Miller e Cassius Cavalcanti, filho do grande compositor Getúlio Cavalcanti”, disse Gustavo.

A prévia, que começa às 19h, terá ainda apresentações de grupos culturais que compõem o universo carnavalesco pernambucano, como maracatu de baque virado, caboclinhos, afoxé, passistas e bloco lírico.

Os ingressos, nos valores de R$50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas), estão à venda na sede do Galo e pelo site da Bilheteria Digital.

Serviço

Quinta no Galo - Gustavo Travassos

Data e horário: 28 de novembro, às 19h

Local: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José)

Convidados: Marron Brasileiro, Dayse Trajano, Gutto Pimenta, Dany Miller e Cassius Cavalcante.

Grupos culturais: Maracatu Encanto da Alegria, Tribo Indígena Tapirapé, Afoxé Omoinã, Saltos Cia de Dança e Bloco das Ilusões

Ingressos: R$ 50 (individual); R$ 250 (mesa para quatro pessoas); à venda no local e no site da Bilheteria Digital

Informações e reservas: (81) 3224-2899



