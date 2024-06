Rapper americano Julio Foolio é morto a tiros depois de comemorar aniversário de 26 anos

A- A+

O cantor americano Julio Foolio, nome em ascensão no rap, foi morto a tiros numa emboscada, depois de comemorar aniversário de 26 anos em Tampa, na Flórida. A morte foi confirmada pelo advogado dele, Lewis Fusco.

Segundo o jornal "The Daily mail, o artista, cujo nome real é Charles Jones, foi morto no estacionamento do hotel onde ia se hospedar depois da comemoração, que aconteceu num apartamento alugado na plataforma Airbnb. A polícia foi chamada às 4h40. Três pessoas ficaram feridas no tiroteio.



O rapper já havia sido alvo de uma emboscada em outubro do ano passado, mas saiu ileso. Em novembro de 2021, no entanto, foi ferido em outro tiroteio.

Horas antes de ser morto, ele agradeceu nas redes sociais a possibilidade de comemorar mais um ano de vida. "Obrigado, Deus, por me dar a possibilidade de ver mais um ano e comemorar mais um aniversário", escreveu ele no X.

