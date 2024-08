Revista Continente é premiada pela Associação Brasileira de Críticos de Arte

A- A+

Produzida pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), a revista Continente venceu o prêmio Prêmio Antônio Bento por sua contribuição para a cultura nacional em 2023.



O prêmio é dado pela Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), e a solenidade de entrega será nesta quarta-feira (14), às 18h30, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, com a presença do presidente da Cepe, João Baltar Freire, e do jornalista e editor da revista, Mário Hélio.

Revista de jornalismo cultural, a Continente foi lançada há 24 anos, em dezembro de 2000, e é uma das mais antigas da área em circulação no País, com tiragem trimestral.

"É uma perenidade impressionante", diz Mário Hélio, idealizador da revista e atual superintendente de Periódicos e Projetos Especiais da Cepe.



“A indicação e a escolha da revista para receber o prêmio da ABCA, numa votação espontânea, evidencia o compromisso da Continente com o jornalismo cultural de boa qualidade, que colocamos em prática há mais de 20 anos”, declara o presidente da Cepe, João Baltar.”



Esta é a segunda indicação da Continente ao prêmio da ABCA - a primeira foi em 2018. Desta vez, a revista teve a indicação e conquistou a premiação, numa votação espontânea dos associados da entidade.



O Prêmio Antônio Bento é uma distinção oferecida à mídia pelos bons serviços na divulgação das artes visuais. Instituído em 1978, o prêmio da ABCA, ressalta Mário Hélio, é um reconhecimento à trajetória da Continente, que abriu espaço para a divulgação das artes visuais desde a edição de número 0, com o artista plástico João Câmara na matéria de capa.



Mário Hélio resssalta que, em todo esse tempo, em nenhum momento a revista deixou de abordar as artes plásticas. A edição de nº 276, a mais recente, por exemplo, trouxe de brinde para os leitores uma gravura criada exclusivamente para a Continente pelo xilógrafo e cordelista J. Borges, que faleceu no dia 26 de julho último, e texto sobre a pintora pernambucana Lúcia de Barros Carvalho (Suanê), falecida em 2020.





